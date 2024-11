ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax am US-Wahltag im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am US-Wahltag hat der deutsche Aktienmarkt zugelegt. Die Entscheidung über den nächsten US-Präsidenten war am Dienstag das alles beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Trotz der damit verbundenen großen Unsicherheiten gingen die Anleger wieder mehr ins Risiko und griffen mehrheitlich zu. Am Nachmittag stützten Kursgewinne an der Wall Street zusätzlich.

Der Dax erreichte im späten Handel sein Tageshoch und schloss nur knapp darunter mit einem Plus von 0,57 Prozent bei 19.256,27 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg um 0,56 Prozent auf 26.566,72 Punkte.

"Die professionellen Akteure an den Finanzmärkten sind auf eine Achterbahnfahrt quer durch alle Assetklassen vorbereitet, wenn ab Mitternacht unserer Zeit nach und nach die Stimmen zur US-Präsidentschaftswahl ausgezählt werden", konstatierte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Nach einem erbitterten Wahlkampf zwischen Donald Trump und Kamala Harris bleibe es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen beiden Kandidaten. Die nächsten entscheidenden Aktionen der Investoren dürften dann am Mittwochmorgen folgen.

An den anderen Leitbörsen in Europa ergab sich kein klares Bild. Während der EuroStoxx 50 um 0,4 Prozent zulegte, verbuchten die Börsen in Zürich und London moderate Verluste. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum europäischen Handelsende 0,7 Prozent im Plus.

Mit Blick auf die Quartalsbilanzen der Unternehmen stach die Kursreaktion von DHL Group heraus. Die Aktie büßte 4,0 Prozent ein und war Schlusslicht im Dax. Analyst Cristian Nedelcu von der Bank UBS monierte ein schwaches Expressgeschäft des Logistikers im Segment Unternehmenskunden.

Mit minus 1,0 Prozent gehörten Zalando ebenfalls zu den größeren Verlierern im Dax. Analystin Georgina Johanan von JPMorgan vermutete, dass die Aussagen des Online-Händlers zur aktuellen Marktlage enttäuschen könnten.

Ein Kursfeuerwerk entfachten die Anteile von Salzgitter, die um gut 38 Prozent nach oben sprangen. Der zweitgrößte Aktionär GP Günter Papenburg AG erwägt zusammen mit TSR Recycling GmbH & Co. KG eine Kaufofferte für den Stahlhersteller. Die Aktien von Aurubis gewannen 8,9 Prozent. Salzgitter ist mit 30 Prozent an der Hamburger Kupferschmelze beteiligt.

Ansonsten fielen unter den Nebenwerten die Kursreaktionen auf die jeweiligen Quartalsberichte uneinheitlich aus. Während die Papiere des Dialyseanbieters FMC und der Online-Apotheke Redcare Pharmacy um 1,1 beziehungsweise 4,0 Prozent zulegten, büßten Hugo Boss und Fraport 4,3 beziehungsweise 2,3 Prozent ein.

Neue Finanzziele von Elmos entfachten Begeisterung. Der Kurs der Aktien stieg letztlich um mehr als 16 Prozent. Bis 2030 will der Chip-Hersteller eine operative Marge von rund 25 Prozent erreichen. Zudem legte das Unternehmen Eckdaten für das dritte Quartal vor.

Der Euro notierte zuletzt bei 1,0918 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0897 Dollar (Montag: 1,0904) festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9176 (0,9170) Euro gekostet.

Am Rentenmarkt stieg der Rentenindex Rex um 0,08 Prozent auf 125,25 Punkte. Die Umlaufrendite gab von 2,38 Prozent am Montag auf 2,37 Prozent nach. Der Bund-Future verlor 0,26 Prozent auf 131,36 Zähler./edh/he

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---