Den Rendite-Turbo im Portfolio zünden – Mit diesem globalen Dividenden-ETF

Das globale Marktumfeld ist in den letzten Jahren deutlich stürmischer geworden und bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich, wenn Privatanleger nach der optimalen Strategie für das eigene Portfolio suchen. Dividendenstarke Aktien können hier eine entscheidende Rolle spielen, um dem Portfolio nicht nur Stabilität, sondern auch zusätzliches Renditepotenzial zu bieten – abseits der reinen Kursgewinne. Eine Diversifikation durch dividendenzahlende Werte als Beimischung oder Satelliten-Position ist eine strategische Maßnahme, die grundsätzlich für jedes Portfolio geeignet ist.

Die Vorteile von Dividendenaktien

Regelmäßige Ausschüttungen : Der offensichtlichste Vorteil von Dividendenaktien sind die regelmäßigen Auszahlungen, die Anleger in Form von Dividenden erhalten. Diese stabile Einkommensquelle ist besonders attraktiv für einkommensorientierte Investoren wie etwa Rentner, die auf verlässliche Erträge angewiesen sind.

: Der offensichtlichste Vorteil von Dividendenaktien sind die regelmäßigen Auszahlungen, die Anleger in Form von Dividenden erhalten. Diese stabile Einkommensquelle ist besonders attraktiv für einkommensorientierte Investoren wie etwa Rentner, die auf verlässliche Erträge angewiesen sind. Stabilität : Dividendenstarke Aktien bieten nicht nur regelmäßige Ausschüttungen, sondern auch eine größere Stabilität in turbulenten Marktphasen. Unternehmen mit einer soliden Dividendenhistorie sind oft finanziell stark aufgestellt und weniger volatil, was zu einer stabileren Gesamtrendite führt.

: Dividendenstarke Aktien bieten nicht nur regelmäßige Ausschüttungen, sondern auch eine größere Stabilität in turbulenten Marktphasen. Unternehmen mit einer soliden Dividendenhistorie sind oft finanziell stark aufgestellt und weniger volatil, was zu einer stabileren Gesamtrendite führt. Zinseszinseffekt : Historisch gesehen haben Dividenden einen erheblichen Beitrag zur Gesamtrendite von Aktien geleistet. Durch die Wiederanlage der Dividenden kann langfristig ein bedeutender Zinseszinseffekt entstehen, der das Kapital kontinuierlich wachsen lässt.

: Historisch gesehen haben Dividenden einen erheblichen Beitrag zur Gesamtrendite von Aktien geleistet. Durch die Wiederanlage der Dividenden kann langfristig ein bedeutender Zinseszinseffekt entstehen, der das Kapital kontinuierlich wachsen lässt. Inflationsschutz : Dividenden, insbesondere von Unternehmen, die ihre Ausschüttungen im Laufe der Zeit erhöhen, bieten eine natürliche Absicherung gegen Inflation. Während festverzinsliche Anlagen durch Inflation an Wert verlieren können, haben dividendenstarke Unternehmen oft das Potenzial, ihre Ausschüttungen an die steigenden Kosten anzupassen.

: Dividenden, insbesondere von Unternehmen, die ihre Ausschüttungen im Laufe der Zeit erhöhen, bieten eine natürliche Absicherung gegen Inflation. Während festverzinsliche Anlagen durch Inflation an Wert verlieren können, haben dividendenstarke Unternehmen oft das Potenzial, ihre Ausschüttungen an die steigenden Kosten anzupassen. Auffangnetz bei Marktrückgängen : Dividendenzahlungen können auch in Bärenmärkten eine Stütze sein. Selbst wenn der Aktienkurs eines Unternehmens fällt, erhalten Anleger weiterhin Dividenden, die ihre Verluste teilweise ausgleichen und dazu beitragen, das Kapital schneller wieder aufzubauen.

: Dividendenzahlungen können auch in Bärenmärkten eine Stütze sein. Selbst wenn der Aktienkurs eines Unternehmens fällt, erhalten Anleger weiterhin Dividenden, die ihre Verluste teilweise ausgleichen und dazu beitragen, das Kapital schneller wieder aufzubauen. Psychologischer Vorteil: In Phasen hoher Volatilität an den Märkten kann es beruhigend sein, zu wissen, dass man trotz sinkender Kurse weiterhin regelmäßige Dividendenzahlungen erhält. Diese Stabilität kann Anlegern helfen, ihrer Anlagestrategie treu zu bleiben, anstatt aus Angst vor weiteren Verlusten zu verkaufen.

Wie sollte diese Strategie am besten umgesetzt werden?

Anleger stehen oft vor der Frage, welche dividendenstarken Unternehmen die besten sind, um eine solche Strategie umzusetzen. Während Einzelinvestitionen in Dividendenaktien vielversprechend erscheinen, bringen sie jedoch Herausforderungen mit sich: Man muss die richtigen Unternehmen auswählen, diese regelmäßig überwachen und auf Kurs- und Dividendenschwankungen reagieren.

Hier bieten ETFs eine ideale Lösung. Ein ETF, der in eine Vielzahl von dividendenstarken Unternehmen investiert, ermöglicht eine breitere Streuung und reduziert damit das Risiko. Er nimmt Anlegern die aufwendige Aufgabe der regelmäßigen Überwachung und Anpassung ab, da er durch sein Management stets optimal ausgerichtet bleibt. Zudem sind ETFs in der Regel günstiger als aktiv verwaltete Fonds oder Einzelaktieninvestments, da sie passiv verwaltet werden.

Diese Strategie eignet sich besonders für Anleger mit kleineren Portfolios, da durch die Streuung in zahlreiche Werte dennoch eine Diversifikation erreicht wird. Doch auch für größere Portfolios bietet ein ETF eine einfache Möglichkeit, eine umfassende Dividendenstrategie umzusetzen und das Risiko breit zu streuen.

Starke Dividendenstrategie mit dem SuperDividend UCITS ETF

Der SuperDividend UCITS ETF von Global X bietet das perfekte Werkzeug, um eine Dividendenstrategie effizient umzusetzen und in weltweit führende dividendenstarke Unternehmen zu investieren. Der ETF konzentriert sich auf Aktien mit einer hohen Dividendenrendite und ermöglicht Anlegern regelmäßige Erträge. Durch die breite Streuung über verschiedene Branchen und Regionen wird das Risiko signifikant reduziert.

Ein Blick in den ETF zeigt eine ausgewogene Mischung aus Unternehmen unterschiedlicher Sektoren wie Finanzen, Versorger und Immobilien, die traditionell für stabile Dividenden bekannt sind. Auch geografisch bietet der ETF eine breite Diversifikation mit einem Fokus auf entwickelte Märkte, die für ihre verlässliche Dividendenpolitik bekannt sind.

Darum verdient der SuperDividend UCITS ETF einen Platz im Portfolio

Der SuperDividend UCITS ETF bietet eine attraktive Möglichkeit, um eine stärkere Diversifizierung und einen Dividenden-Boost im eigenen Portfolio zu erzielen. Anstatt das Risiko in wenigen Einzelaktien zu konzentrieren, verteilt der ETF das Kapital über verschiedene Branchen und Regionen, was das Risiko deutlich reduziert.

Viele Anleger nutzen die ausgeschütteten Dividenden, um diese automatisch wieder anzulegen und so den Zinseszinseffekt zu verstärken. Mit einem Dividenden-ETF ist es einfach, diese Dividenden automatisch reinvestieren zu lassen, was das langfristige Kapitalwachstum fördert. Für Anleger, die auf einen stetigen Einkommensstrom angewiesen sind, wie etwa Rentner oder Einkommensanleger, ist der SuperDividend ETF eine hervorragende Wahl. Die regelmäßigen Dividendenausschüttungen können als verlässliche passive Einkommensquelle dienen.

Global X SuperDividend UCITS ETF

WKN A3DEKS ISIN IE00077FRP95 Index Solactive Global SuperDividend v2 Index Kapitalverwaltungsgesellschaft Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited Gesamtkostenquote (TER) 0,50% p.a. Replikations­methode Vollständig Ertrags­ver­wendung Ausschüttend

Anleger können diesen ETF als Teil einer Satellitenstrategie einsetzen, um das Kernportfolio zu ergänzen und für regelmäßige Ausschüttungen zu sorgen. Detaillierte Informationen zu diesem Produkt sowie zu den verfügbaren Handelsmöglichkeiten finden Sie direkt beim Anbieter Global X.

Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister Invesco. Die Produktauswahl erfolgt allein durch den Dienstleister. Der Artikel ist von Alexander Mayer verfasst. Der Verfasser des Artikels versichert, dass dargestellte Inhalte unter Beachtung etwaig anwendbarer journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Dienstleister eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Prospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu bzw. entsprechende Veröffentlichungen für andere Produkte) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in genannte Finanzinstrumente. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an eine unabhängige Anlageempfehlung oder eine Anlagestrategieempfehlung.