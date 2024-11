ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 655 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 655 Euro belassen. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer habe die Erwartungen erfüllt und die Jahreszielspannen für die Marge und den Barmittelzufluss nach oben hin eingeengt, schrieb Analyst George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei der Auftragsausblick gesenkt worden./gl/edh

