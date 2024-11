Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Die US-Präsidentschaftswahl steht aktuell im Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Während der Wahlsieg Donald Trumps an den Aktien- und Kryptomärkten für teilweise deutliche Aufschläge sorgte, zeigte sich der Anleihemarkt mehr oder weniger unbeeindruckt. Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nach dem Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen wenig bewegt. Die in Deutschland im September deutlich gestiegenen Auftragseingänge der Industrie spielten in diesem Umfeld keine Rolle. Der US-Dollar profitiert bemerkenswert von den Wahlergebnissen, während der Euro im Gegenzug um 1,9 % auf 1,0725 Dollar nachgibt. Der Euro-Bund-Future notiert bei 131,5 Prozentpunkten gegenüber der Vorwoche nahezu unverändert. Die Anleihe-Renditen geben geringfügig nach, die 10-jährige Bundesanleihe rentiert bei 2,4 % nach 2,427 % vor Wochenfrist. Für die 30-jährige Bundesanleihe geht es von 2,658 % auf 2,641 %.

Anlegertrends

Italien nimmt 10 Mrd. Euro auf

Italien begibt eine Anleihe (WKN A3L48G) mit einem Emissionsvolumen von 10 Milliarden Euro. Der Kupon liegt bei 3,15 % p.a., die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich ab dem 15.11.2024. Das Fälligkeitsdatum ist der 15.11.2031. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen investieren, die kleinste handelbare Einheit ist ebenfalls 1.000 Nominale. S&P vergibt ein BBB Rating.

Schweiz finanziert sich bis 2047

Die Schweiz nimmt über eine Anleihe (WKN A3LY71) frisches Kapital in Höhe von 1,08 Millionen Schweizer Franken auf. Der Kupon beträgt 0,875 %, die erste Zinszahlung ist für den 22.05.2025 vorgesehen. Die Laufzeit endet am 22.05.2047. Investoren müssen mindestens 1.000 Nominale anlegen, was auch der kleinsten handelbaren Einheit entspricht. Von S&P gibt es ein AAA Rating.

IFFIm zahlt 4,125 % p.a.

Die International Finance Facility for Immunisation emittiert eine Anleihe (WKN A3L48B) mit einem Volumen von 1 Milliarde US-Dollar. Die Fälligkeit ist am 29.10.2027, der jährliche Zins beträgt 4,125 %, zahlbar halbjährlich ab dem 29.04.2025. Der Mindestbetrag für eine Investition liegt bei 1.000 Nominalen, ebenso die kleinste handelbare Einheit. Fitch verleiht ein AA- Rating.

