Dax-Widerstand: 19.650 19.675 Dax-Unterstützung 19.050 19.000

Dax-Rückblick:

Der Dax legte gestern schon wieder kräftig zu nach den Verlusten vom Vortag. Am späten Nachmittag ging es zeitweise sogar zurück über 19.400 Punkte.

Heute Vormittag geht es dann aber direkt in die Gegenrichtung - seit der Eröffnung des XETRA-Handels hat der deutsche Leitindex bereits schon wieder über 200 Punkte nachgegeben.

Dax-Ausblick:

Viele Marktteilnehmer rechnen aktuell mit einer "Trump-" oder wahlweise auch Jahresendrally, der Chart des Dax spricht aber aktuell eher eine andere Sprache.

Im Tageschart des deutschen Leitindex ist eine potenzielle Umkehrformation in Form einer Schulter-Kopf-Schulter Formation auszumachen. Wird die Nackenlinie dieser Formation im Bereich um 19.050 Punkte per Tagesschluss unterboten, droht den Käufern größeres Ungemach in Form einer größeren Verkaufswelle in den Bereich 18.300 bis 18.500 Punkte.

In dem Bereich liegt das Kursziel der angesprochenen Trendwendeformation. Die Abwärtsrisiken im Dax sind somit klar dominant im Vergleich mit dem weiteren Aufwärtspotenzial. Ein schönes Wochenende allen Lesern!