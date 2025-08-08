Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 08.08.2025

Dax korrigiert die gestrige Euphorie-Bewegung

Uhr
Chartanalyse
Quelle: onvista media GmbH
Dax-Widerstand:24.50024.640
Dax-Unterstützung23.95024.050

Dax-Rückblick:

Nach dem Kurssprung vom gestrigen Vormittag konsolidierte der Index in den vergangenen Stunden die aufgelaufenen Kursgewinne und gab einen Teil der gestrigen Gewinne wieder ab. Auch heute Vormittag tendierte der Index zunächst erneut leicht schwächer.

Dax-Ausblick: 

Mit dem deutlichen Anstieg gestern ist der Dax zurück in der vorherigen mehrwöchigen Handelsspanne zwischen 23.950 Punkten auf der Unter- und 24.500 Punkten auf der Oberseite.

Die kurzfristigen Strukturen sprechen aktuell weiter eher für die Käuferseite, was einen erneuten Anlauf in Richtung 24.500er Marke anbelangt. Unterhalb von 23.950 Punkte bekämen die Bären hingegen wieder Rückenwind. Ein schönes Wochenende allen Lesern der Dax-Chartanalyse!

Dax Chart
Quelle: Tradingview
Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

