Mehr als 5,5 % Dividendenrendite: Die Aktie, die ich im „Trump-Dip“ jetzt kaufe!

Der Trump-Dip ist zumindest bei so mancher Aktie da und hat eine Chance mit erneut 5,5 % Dividendenrendite geschaffen. Wobei ich vorab ein anderes Wort mit dir teilen möchte.

Generell ist der Aktienmarkt eher optimistisch. Bitcoin, Tesla und auch der NASDAQ 100 verzeichnen neben Dow Jones und S&P 500 deutliche Zugewinne. Das liegt insbesondere daran, dass Trump als Unternehmer-freundlich gilt und Steuersenkungen ins Spiel gebracht hat.

Möglich ist daher, dass der Aktienmarkt weiter klettert. Allerdings hat die Aktie von Realty Income (WKN: 899744) hiervon nicht profitieren können. Am Tag der Wahl liegen die Anteilsscheine über 3 % im Minus. Das ermöglicht mit einem Dip die Chance auf 5,5 % Dividendenrendite. Bemerkenswert: Das Problem, das der Markt offenbar sieht, hat der Real Estate Investment Trust eigentlich mit Bravour gemeistert.

Realty Income: 5,5 % Dividendenrendite durch Trump-Dip

Fangen wir mit den Basics an: Die Aktie von Realty Income schüttet derzeit 0,2635 US-Dollar je Aktie und Monat an die Investoren aus. Bei dem aktuellen Aktienkurs von 56,75 US-Dollar liegt die Dividendenrendite entsprechend bei über 5,5 %. Aber wo ist der Haken? Warum korrigieren die Anteilsscheine, während der breite Markt ein solides Kursplus verzeichnet?

Die für mich plausibelste Antwort: Der Markt fürchtet, dass Donald Trump als Präsident auf die Schuldenbremse pfeift. Er könnte investieren, Steuersenkungen durchsetzen und Leben, als gäbe es kein Morgen. Schließlich hat er auch den Senat und das Repräsentantenhaus auf seiner Seite. Möglich erscheint daher, dass vier sehr liberale Jahre vor uns stehen. Doch kommen wir zum Big-Deal hinsichtlich Realty Income.

Es besteht die Möglichkeit, dass sein exzessiver Politik-Stil die Inflation wieder erhöht. Zumindest sehen erste Analysten ein solches Risiko. Die Folge? Die Zinsen würden voraussichtlich zur Bekämpfung der Inflation wieder steigen. REITs wie Realty Income würden erneut mit einem schwierigeren Marktumfeld zu kämpfen haben. Deshalb sehen wir hier einen Trump-Dip. Und erneut die Chance, 5,5 % Dividendenrendite abzugreifen.

Warum die Inflation kein größeres Problem darstellt

Höhere Inflation, steigende Zinsen und Realty Income? Na klar: Das kennen wir bereits! Zwar hat es noch keinen Trump-Dip in den letzten Jahren gegeben. Aber das Marktumfeld ist exakt von solchen Bedingungen geprägt gewesen. Und, was ist passiert? Meine Antwort: Eigentlich sehr wenig.

Realty Income hat seine eigene Dividende weiterhin stabil gehalten. Erst kürzlich zahlte der REIT seine 654. monatliche Dividende in Folge aus. Gleichzeitig blieben auch die Funds from Operations je Aktie auf einem Niveau von ca. 1,00 US-Dollar je Aktie und Vierteljahr. Der Aktienkurs korrigierte zwar teilweise deutlich. Wohl auch, weil es einfache Fest- und Tagesgeld-Alternativen mit über 4 % und 5 % Zinsen in den USA gegeben hat. Aber operativ hat sich nicht wirklich etwas verändert für Realty Income.

Erst kürzlich hat Realty Income sogar ein Wachstum bei den Funds from Operations je Aktie um ca. 3 % auf 1,05 US-Dollar im dritten Quartal präsentiert. Das macht die Dividende noch einmal nachhaltiger und sicherer. Zinsen, Inflation, Trump-Dip? Zumindest bis jetzt sind die gesamten Belastungsfaktoren des Marktes an dem Real Estate Investment Trust locker abgeprallt.

Ich nutze den Trump-Dip für 5,5 % Dividendenrendite

Da die Zinsen zumindest im Moment wieder langsam sinken, nutze ich den Trump-Dip und sichere mir erneut 5,5 % Dividendenrendite. Realty Income ist und bleibt einer der stabilsten und zugleich größten REITs. Mit mehr als 15.000 Immobilien ist das operative Fundament zudem diversifiziert. Über 50 Jahre stabile Dividenden sind für mich ein ausreichender Indikator dafür, dass diese Ausschüttungshistorie auch einen Präsidenten Trump überlebt.

Ich glaube, dass Realty Income für viele Einkommensinvestoren eine spannende Möglichkeit sein kann. Vor allem, wenn man jetzt nach einer langfristigen Alternative für eigentlich sinkende Zinsen sucht.

