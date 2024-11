Die Renditen auf Anleihen steigen seit Wochen, jetzt werden die Kurse auch noch von Trumps Wahlsieg befeuert. Wir erklären, was das für deine Anleihe-Strategie bedeutet – und wo es jetzt welche Renditen zu holen gibt.

Warst du vor 2022 an den Kapitalmärkten aktiv, ist es wahrscheinlich, dass Anleihen bis dahin für dich keine Rolle gespielt haben. Vielleicht dachtest du, dass sie eher ein Fall für Vermögensverwalter und andere Profis sind. Kein Wunder: Während der Niedrigzinsphase war die Rendite auf die Wertpapiere schlecht. Anleihen waren in der Niedrigzinsphase vor allem ein Mittel, um Minuszinsen auf dem Konto zu verhindern, sagt Dirk Schneider. Was Anlagen angeht, ist er ein echter Profi. Als Geschäftsführer der Bank Walter Ludwig, ist er auf den Handel mit Anleihen spezialisiert und verknüpft als Market-Maker Angebot und Nachfrage.