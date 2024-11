Musk unterstützt Scott als neuen Mehrheitsführer im US-Senat

Washington (Reuters) - Der Tech-Milliardär Elon Musk spricht sich für den republikanischen Senator Rick Scott als neuen Mehrheitsführer im US-Senat aus.

"Rick Scott für den Vorsitz des Senats!", schrieb Musk am Sonntag in einem Beitrag in den sozialen Medien. Scott, der den US-Bundesstaat Florida im Senat vertritt, gilt als Vertrauter mehrerer konservativer republikanischer Senatoren. In einem Interview mit dem Sender Fox News bekräftigte Scott am Sonntag die Notwendigkeit von Veränderungen: "Wir können nicht so weitermachen wie gehabt. Dafür wurde Donald Trump gewählt, um Veränderungen herbeizuführen." Der derzeitige Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, hatte angekündigt, nach der Wahl seine Führungsrolle abzugeben. Musk hatte sich in den vergangenen Monaten als prominenter Unterstützer des gewählten Präsidenten Donald Trump hervorgetan.

Nach den Zwischenwahlen vom vergangenen Dienstag werden die Republikaner voraussichtlich mindestens 52 Sitze im 100-köpfigen Senat halten. In West Virginia, Ohio und Montana konnten sie drei bislang von Demokraten gehaltene Sitze hinzugewinnen. Die Kontrolle über das Repräsentantenhaus ist dagegen noch nicht entschieden. Laut Edison Research haben die Republikaner bereits 214 Sitze gewonnen und liegen damit nur knapp unter der für eine Mehrheit notwendigen Zahl von 218 Sitzen.

