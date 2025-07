(dpa-AFX) - Nach einem guten Wochenauftakt hat der deutsche Aktienmarkt auch am Dienstag zugelegt. Anleger zeigten sich erleichtert darüber, dass US-Präsident Donald Trump die Frist zur Einführung neuer Zölle verschoben und sich zu Verhandlungen mit den Handelspartnern bereit erklärt hat. Der Dax ging mit einem Plus von 0,55 Prozent bei 24.207 Punkten aus dem Handel.

"Nachdem die Europäische Union keinen Zollbrief erhalten hat, offenbart sich, dass die Verhandlungen zwischen den USA und der EU anhalten und weiter Hoffnung auf eine Einigung besteht", schrieb Marktexperte Jens Klatt vom Broker XTB. "Das treibt den Dax in Richtung neuer Allzeithochs." Bis zum Rekordhoch von Anfang Juni fehlen dem deutschen Leitindex nur noch gut ein Prozent.

Die bisherigen Zollvereinbarungen der USA mit Ländern wie China, Großbritannien oder Vietnam hätten an den Finanzmärkten Erleichterung ausgelöst, sagte Ökonom Michael Heise von HQ Trust. "Sollte es zu einem Kompromiss mit der EU kommen, bei dem ein pauschaler Zollsatz auf Warenexporte der EU in die USA von zehn Prozent vereinbart wird, dürfte ebenfalls eine Erleichterung der Finanzmärkte zu erwarten sein."

Eine weitere Rekordmarke erreichte am Dienstag der Nebenwerte-Index SDax. Mit einem Aufschlag von in der Spitze 1,4 Prozent markierte der SDax bei knapp 17.861 Zählern eine Höchstmarke. Aus dem Handel ging der Index 1,21 Prozent höher. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gewann 1,01 Prozent auf 31.058 Punkte. Der Eurozone-Leitindex Euro Stoxx 50 legte um 0,57 Prozent auf 5.372 Zähler zu./bek/he

Salzgitter nach Bundeswehr-Zusage mit Riesen-Gewinn

Mit Begeisterung hat die Börse am Dienstag auf eine Nachricht von Salzgitter reagiert. Die Niedersachsen teilten am Vormittag mit, dass ein Werkstoff die technischen Anforderungen für einen Einsatz bei der Bundeswehr erfüllt. Die Aktie reagierte darauf mit außerordentlichen Gewinnen: Zum Xetra-Handelsschluss betrug das Plus exakt 20 Prozent auf 26,90 Euro. Die Aktien erreichten den höchsten Stand seit drei Monaten.

Rüstungswerte mal wieder unter den Dax-Gewinnern

Die Aktien von Rheinmetall legten nach einem positiven Analystenkommentar um 1,5 Prozent auf 1.830 Euro zu. Die US-Bank Morgan Stanley spricht weiter eine positive Empfehlung für den Rüstungskonzern und Autozulieferer aus und hob das Kursziel von 2.000 auf 2.200 Euro an. Expertin Marie-Ange Riggio rechnet mit einer Geschäftsbeschleunigung in der zweiten Jahreshälfte, die zu einer Erhöhung des Ausblicks führen könnte. Für die Anteilsscheine des Radar-Spezialisten Hensoldt und des Panzergetriebe-Herstellers Renk ging es sogar um jeweils 3 Prozent hoch.

Mit Material von dpa-afx