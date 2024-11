Schweizer Börse erholt sich zu Wochenbeginn auf breiter Front

Nach dem Rücksetzer am Freitag hat die Schweizer Börse am Montag wieder den Vorwärtsgang eingelegt.

Händler erklärten, die Verunsicherung über die Folgen des Sieges des Republikaners Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl sei in den Hintergrund getreten. Die Anleger spekulierten nun auf eine bevorstehende Jahresendrallye. Der SMI gewann bis kurz vor Handelsschluss um 1,1 Prozent auf 11.929 Punkte. Von den 20 Standardwerten gaben lediglich der stark von der Entwicklung des Welthandels abhängige Logistiker Kühne+Nagel nach.

Deutlich festere Kurse verbuchte Swiss Re. Nachdem die UBS-Analysten die Titel des Rückversicherers auf "Buy" hochgestuft hatten, zogen Swiss Re um 3,6 Prozent an. Auch die UBS profitierte von einer positiven Analysteneinschätzung und gewann 1,8 Prozent. Ebenfalls in der Spitzengruppe notierte der Bauchemiekonzern Sika mit einem Plus von 2,1 Prozent.

Bei den Nebenwerten kamen Lem und Addex nach der Veröffentlichung von Zwischenberichten unter die Räder. Der Komponentenhersteller verlor ein Fünftel an Wert, die Biotechfirma knapp acht Prozent.