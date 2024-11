EQS-Adhoc: PIERER Mobility AG: Tiefgreifende Restrukturierung und zusätzlicher Liquiditätsbedarf in der KTM AG

EQS-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung/Liquiditätsprobleme

PIERER Mobility AG: Tiefgreifende Restrukturierung und zusätzlicher Liquiditätsbedarf in der KTM AG



12.11.2024 / 20:42 CET/CEST

Wels, 12. November 2024

PIERER Mobility AG: Tiefgreifende Restrukturierung und zusätzlicher Liquiditätsbedarf in der KTM AG

Im Zuge der Liquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2025 hat die PIERER Mobility AG auf der Ebene der KTM AG einen zusätzlichen Liquiditätsbedarf abzudecken. Die KTM AG Gruppe war zum 30. Juni 2024 für mehr als 95% des Umsatzes der PIERER Mobility AG verantwortlich.

Laufende Gespräche mit Kernaktionärin Pierer Bajaj AG und wesentlichen Finanzgläubigern der KTM AG zur finanziellen Restrukturierung

Der Vorstand arbeitet aktuell an der Sicherstellung der Finanzierung der KTM AG, konkret an einer Überbrückungsfinanzierung in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrags. Dazu laufen Gespräche sowohl mit der Kernaktionärin Pierer Bajaj AG als auch mit bestehenden Finanzgläubigern. Es wird angestrebt, für die Dauer dieser Gespräche mit den beteiligten Finanzgläubigern ein Stillhalteabkommen als Grundlage für die finanzielle Restrukturierung zu vereinbaren.

Die Verhandlungen und Überlegungen befinden sich derzeit in einem frühen Stadium. Daher können über den Ausgang der Verhandlungen, die Konditionen und den Umfang einer zusätzlichen Finanzierung noch keine konkreten Aussagen getroffen werden.

Tiefgreifende Restrukturierung auf Ebene der KTM AG notwendig

Neben der Sicherung der Liquidität strebt der Vorstand an, die KTM AG operativ und finanziell wieder auf eine stabile Basis zu stellen. Vor dem Hintergrund eines herausfordernden konjunkturellen Umfeldes, wird eine noch tiefgreifendere operative Restrukturierung vorangetrieben mit dem Ziel, durch eine signifikante Reduktion der Produktionsmengen die Lagerbestände auf Ebene der KTM AG wie auch auf Händlerebene auf ein wirtschaftlich nachhaltiges Niveau abzubauen. Weiters wird auch der Overhead-Bereich nochmals deutlich angepasst.

Ziel ist es, Kosten und Absatz ab dem Geschäftsjahr 2025 auf einem redimensionierten Niveau zu stabilisieren und so die Basis für eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität zu schaffen.

Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.

Für weitere Informationen:

Investor Relations

Mag. Hans Lang & Mag. Melinda Busáné-Bellér

Tel: +43 676 4140945 bzw. +43 676 4093711

Email: ir@pierermobility.com

Website: https://www.pierermobility.com

