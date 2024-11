GNW-Adhoc: 2024 WIoT Expo: IoT-Profis fühlen sich ganz zu Hause

^WUXI, China, Nov. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 11. November 2024 hat in

Wuxi, einer Stadt im Osten Chinas, die Eröffnungsfeier der World Internet of Things Expo stattgefunden. Die Veranstaltung umfasst eine Eröffnungsfeier, Ausstellungen und fünf Fachforen, die bis zum 13. November andauern. Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3425/eng) Die Produkt- und Anwendungsausstellung ist in zwei Bereiche unterteilt, die sich auf die wichtigsten Entwicklungsbereiche ?Sensor + Vehicle Internet of Things (V2X) + Industrial Internet of Things (IIoT)" konzentrieren. Sie bietet der Öffentlichkeit ein umfassendes Schaufenster für die neuesten Technologien und Innovationen im IoT und verwandten Bereichen. Das Fraunhofer IIS aus Deutschland nahm zum ersten Mal an der Messe teil. Die MIOTY-Technologie des Instituts, die sich für groß angelegte industrielle und kommerzielle IoT-Implementierungen eignet, wurde dieses Jahr mit dem Gold Award für neue IoT-Technologien, -Anwendungen und -Modelle ausgezeichnet. Ferdinand Kemeth, Leiter des Fraunhofer IIS, sagte, er hoffe, auf der WIoT Expo mehr Fertigungspartner für IoT-Hardware zu finden. Die Auswahl neuer Technologien, Anwendungen und Modelle im Bereich IoT ist ein Markenzeichen der World Internet of Things Expo, für die jedes Jahr eine weltweite Ausschreibung stattfindet. In diesem Jahr wurden insgesamt 30 Siegerprojekte ausgewählt. Im Jahr 2009 erhielt Wuxi die Genehmigung zur Einrichtung einer nationalen Sensornetz-Innovations-Demonstrationszone. Im Laufe von 15 Jahren hat sich in Wuxi eine riesige IoT-Industriekette mit einem Volumen von über 450 Mrd. Yuan gebildet. Seit 2016 wurde die China International IoT (Sensor Network) Expo zur World Internet of Things Expo erhoben und hat sich allmählich zur größten und profiliertesten Messe auf nationaler Ebene in Chinas IoT-Sektor entwickelt. ?Chinas IoT-Branche hat in Wuxi ihren Anfang genommen, und als Fachmann auf dem Gebiet des IoT fühlt sich der Besuch in Wuxi wie eine Art Heimkehr an", so Xiao Shanpeng, Direktor des IoT Technology and Applications Research Institute am China Mobile Research Institute, auf der Veranstaltung. Quelle: The Organizing Committee of the 2024 World Internet of Things Expo °