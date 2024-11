Original-Research: Advanced Blockchain AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Advanced Blockchain AG - von GBC AG 12.11.2024 / 10:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Advanced Blockchain AG Unternehmen: Advanced Blockchain AG ISIN: DE000A0M93V6 Anlass der Studie: Research Report (Note) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 7,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Goldmann Transparentere Berichterstattung geplant Unter der Führung des neuen Vorstands, bestehend aus Hatem Elsayed (COO) und Maik Laske (zukünftiger CFO), steht das Unternehmen vor einer spannenden Neuausrichtung, die auf Transparenz, nachhaltiges Wachstum und langfristiges Vertrauen ausgerichtet ist. Im Rahmen einer umfassenden Umstrukturierung prüft Advanced Blockchain derzeit intensiv seine Finanz- und Governance-Prozesse, um eine solide und verlässliche Grundlage für die kommenden Jahre zu schaffen. Das Ziel ist es, konsolidierte Konzernabschlüsse zu präsentieren, die auf geprüften Zahlen der vergangenen Jahre basieren und so Vertrauen bei Investoren und Stakeholdern festigen. Obwohl aufgrund der laufenden Prüfungen der Geschäftsjahre 2021 bis 2023 derzeit kein vollständiger Konzern-Halbjahresabschluss für das Jahr 2024 zur Hauptversammlung am 4. Dezember 2024 bereitgestellt werden kann, zeigt das Unternehmen bereits klare Fortschritte in Richtung einer transparenteren und robusteren Finanzberichterstattung. Im Jahr 2025 soll die strategische Ausrichtung weiter verstärkt werden, um es als führenden Akteur und vertrauenswürdige "Go-To-Partner" im Bereich Kryptowährungen und Blockchain-Technologien zu etablieren. Hierzu zählen eine verstärkte Teilnahme an Investoren- und Branchenkonferenzen sowie eine zielgerichtete Kommunikationsstrategie, um die Marktposition weiter auszubauen und auch neue Investoren anzusprechen. Ein zentraler Fokus des Managements liegt auf der Schaffung einer verlässlichen Basis für zukünftige Finanzabschlüsse. Die Gesellschaft plant, bis zum ersten Halbjahr 2025 einen vollständigen und geprüften Jahresabschluss für das Jahr 2024 vorzulegen, der auf bereinigten und geprüften Zahlen der Jahre 2021 bis 2023 basiert. Diese Maßnahmen stellen einen entscheidenden Schritt in Richtung höherer Compliance und Governance dar und sind ein wesentlicher Bestandteil der neuen strategischen Ausrichtung. Die umfassende Überprüfung der Finanzabschlüsse wird sicherstellen, dass zukünftige Berichte höchsten Standards in Bezug auf Transparenz und Genauigkeit entsprechen. Advanced Blockchain AG plant, das Portfolio-Management gezielt zu stärken, indem die strategische Ausrichtung weiter geschärft und das bestehende Netzwerk erweitert wird, um vielversprechende Frühphasen-Investitionen in innovative Projekte im Bereich Kryptowährungen und Blockchain-Technologien zu tätigen. Neben Kapital stellt das Unternehmen seinen Portfoliounternehmen strategische Beratung und Zugang zu einem umfassenden Netzwerk von Experten zur Verfügung, um deren Erfolgspotenzial zu maximieren. Diese Investitionen sollen nicht nur langfristiges Wachstumspotenzial und nachhaltige Werte schaffen, sondern auch das Unternehmen weiterhin als Pionier in der Unterstützung neuer Blockchain-Initiativen etablieren. Advanced Blockchain AG öffnet so den Zugang zu Web-3 und Blockchain-Investments für alle und bietet damit innovative, zukunftsorientierte Investitionsmöglichkeiten in die nächste Generation digitaler Technologien. Um die Positionierung weiter zu stärken, plant die Advanced Blockchain AG durch kontinuierliche Teilnahme an relevanten Investoren- und Branchenveranstaltungen sowie durch eine klare, transparente Kommunikationsstrategie die Sichtbarkeit bei Investoren und Stakeholdern nachhaltig zu steigern. Dies soll dazu beitragen, das Vertrauen in die Gesellschaft zu festigen und die Attraktivität für zukünftige Investitionen zu erhöhen. Im Rahmen der Veröffentlichung der konsolidierten Unternehmensabschlüsse und einer verbesserten Transparenz des gesamten Portfolios planen wir, das Portfolio umfassend neu zu bewerten, um eine klare Sicht auf die weiteren Beteiligungen zu ermöglichen. Mit einer aktuellen Bewertung von 27,87 Mio. EUR und abzüglich der Holdingkosten in Höhe von 1,35 Mio. EUR, ergibt sich eine Unternehmensbewertung von 26,52 Mio. EUR. Bei 3,79 Mio. ausstehenden Aktien ergibt sich ein Wert von 7,00 EUR (bisher: 17,64 EUR) pro Aktie. Aufgrund des signifikanten Upside-Potenzials vergeben wir das Rating "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31265.pdf Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum (Uhrzeit) Fertigstellung: 11.11.2024 (14:00) Datum (Uhrzeit) erste Weitergabe: 12.11.2024 (10:00) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2027141 12.11.2024 CET/CEST °