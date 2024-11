EQS-News: Exasol bestätigt vorläufige Zahlen zum dritten Quartal, erzielt drittes positives Quartal in Folge, konkretisierter Ausblick bestätigt

EQS-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Exasol bestätigt vorläufige Zahlen zum dritten Quartal, erzielt drittes positives Quartal in Folge, konkretisierter Ausblick bestätigt



13.11.2024

Exasol bestätigt vorläufige Zahlen zum dritten Quartal, erzielt drittes positives Quartal in Folge, konkretisierter Ausblick bestätigt

ARR steigt um 11,6 % auf 40,4 Mio. Euro (30.September 2023: 36,2 Mio. Euro)

Umsatz wächst in den ersten neun Monaten um 10,6 % auf 29,1 Mio. Euro (9M 2023: 26,3 Mio. Euro)

EBITDA erhöht sich auf 1,0 Mio. Euro in den ersten neun Monaten (9M 2023: -4,1 Mio. Euro)

Flüssige Mittel zum 30. September 2024 bei 17,8 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 13,3 Mio. Euro)

Konkretisierte Wachstumsprognose für 2024 bestätigt: EBITDA für das Gesamtjahr bei 1,5 bis 2,0 Mio. Euro erwartet, Flüssige Mittel zum Jahresende bei 11 bis 13 Mio. Euro

Nürnberg, 13. November 2024: Die Exasol AG, ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Query Engine für Datenanalysen, hat heute die vorläufigen Zahlen vom 5. November bestätigt. Danach hat das Unternehmen in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres ein positives operatives Ergebnis (EBITDA) in Höhe von 1,0 Mio. Euro erzielt und damit sein Ertragskraft signifikant verbessert (9M 2023: -4,1 Mio. Euro). Für Exasol ist es damit das dritte operativ positive Quartal in Folge. Auch der Umsatz stieg weiter um 10,6 % auf 29,1 Mio. Euro (9M 2023: 26,3 Mio. Euro).

Die annualisierten wiederkehrenden Umsatzerlöse (ARR) stiegen zum Quartalsstichtag um 11,6 % auf 40,4 Mio. Euro (30. September 2023: 36,2 Mio. Euro). Auch die Gewinnung von Neukunden entwickelte sich positiv und erhöhte sich auf zwölf (9M 2023: neun). Insgesamt belief sich das Bruttoneugeschäft mit neuen und existierenden Kunden in den ersten neun Monaten auf 4,1 Mio. Euro, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres bedeutet (9M 2023: 3,9 Mio. Euro). Mit einem Nettozuwachs im dritten Quartal in Höhe von 0,8 Mio. Euro konnte damit die Entwicklung im ARR wieder an Dynamik gewinnen.

Der im operativen Ergebnis sichtbare Anstieg der Profitabilität zeigt sich auch in der Entwicklung der liquiden Mittel, die im Berichtszeitraum um 4,5 Mio. Euro deutlich anstiegen (9M 2023: -4,8 Mio. Euro). Entsprechend lagen die liquiden Mittel zum 30. September 2024 bei 17,8 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 13,3 Mio. Euro).

Ausblick 2024

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 ist unverändert gültig: Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Exasol einen Anstieg des ARR um bis zu 10 % gegenüber dem Vorjahr, während sich der Konzernumsatz um 10 -15 % erhöhen soll. Beim operativen Ergebnis (EBITDA) hat der Vorstand mit Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen seine Erwartungen auf einen Wert zwischen 1,5 und 2,0 Mio. Euro konkretisiert (vorher: positiv). Auch die Erwartungen für die liquiden Mittel wurden bereits mit den vorläufigen Zahlen konkretisiert und sollen zum Jahresende 2024 zwischen 11 und 13 Mio. Euro liegen (vorher: über 10 Mio. Euro).

Wesentliche Kennziffern:

(in Mio. Euro) Q3 2024 Q3 2023 Abw. in % 9M 2024 9M 2023 Abw. in % ARR (zum 30.9.) 40,4 36,2 +12% 40,4 36,2 +12% Umsatz 9,6 8,5 +13% 29,1 26,3 +11% EBITDA 0,4 -0,7 >100% 1,0 -4,1* >100% 30.9.2024 31.12.2023 Abw. abs. Flüssige Mittel 17,8 13,3 +4,5

* Das EBITDA 2023 wird um die Kosten der Kapitalerhöhung vom Juni 2023 in Höhe von 0,3 Mio. Euro bereinigt.

IR Kontakt

Christoph Marx

Head of Investor Relations

Tel: +49 911 2399 114

E-Mail: ir@exasol.com

ISIN: DE000A0LR9G9

