EQS-News: PWO-Gruppe im Neunmonatszeitraum 2024 auf Kurs

PWO-Gruppe im Neunmonatszeitraum 2024 auf Kurs



Carlo Lazzarini (CEO): „Wir haben in den vergangenen Jahren unsere Hausaufgaben gemacht und unsere Resilienz gestärkt. Deshalb können wir unsere Unternehmensstrategie auch in herausfordernden Zeiten kontinuierlich weiter umsetzen.“

An- und Hochläufe des starken Neugeschäfts der vergangenen Jahre wirken aktuell schwächeren Kundenabrufen entgegen

Unsere Prognosen für Umsatz-, Ertrags- und Bilanzkennzahlen im Geschäftsjahr 2024 können bestätigt werden

Neugeschäft übertrifft die Erwartungen



Oberkirch, 13. November 2024 – Die PWO-Gruppe setzt ihre zukunftsorientierte Unternehmenssteuerung konsequent um. Schwächere Kundenabrufe verlangsamen zwar derzeit unser Wachstum und tangieren neben aktuellen Anlaufkosten das EBIT. Gut etablierte Steuerungsmechanismen ermöglichen uns jedoch, auch auf der Kostenseite wirksam reagieren zu können. Dies unterstreicht unsere Fähigkeit, das Unternehmen den jeweiligen Marktgegebenheiten zügig anpassen zu können.

Im Neunmonatszeitraum 2024 wurden in der PWO-Gruppe die folgenden Kennzahlen erreicht:

Umsatzerlöse: 421,2 Mio. EUR (i. Vj. 417,3 Mio. EUR)

EBIT vor Währungseffekten: 22,1 Mio. EUR (i. Vj. 23,9 Mio. EUR)

EBIT inklusive Währungseffekten: 21,6 Mio. EUR (i. Vj. 23,6 Mio. EUR)

Periodenergebnis: 9,7 Mio. EUR (i. Vj. 13,0 Mio. EUR)

Investitionen: 24,4 Mio. EUR (i. Vj. 18,2 Mio. EUR)

Free Cashflow: 22,8 Mio. EUR (i. Vj. 8,9 Mio. EUR)

EK-Quote: 36,0 Prozent (31.12.2023: 37,0 Prozent)

Lifetime-Volumen des Neugeschäfts: rund 525 Mio. EUR (i. Vj. rund 810 Mio. EUR)

Über die sorgfältige Steuerung unseres aktuellen Geschäfts hinaus richten sich unsere Anstrengungen vor allem auf das Nutzen von Marktchancen. Im Neunmonatszeitraum waren wir im Neugeschäft erneut sehr erfolgreich und sehen uns für weitere Kundenvergaben im vierten Quartal gut positioniert. Daher können wir unsere Neugeschäfts-Prognose für das laufende Geschäftsjahr anheben und erwarten nun ein Lifetime-Volumen von rund 630 bis 680 Mio. EUR (bisher: rund 550 bis 600 Mio. EUR). Damit wollen wir erneut ein hohes Volumen erreichen, obwohl sich derzeit diverse Kundenprojekte verschieben und erst 2025 vergeben werden.

Der Aufbau unseres neuen Entwicklungs- und Produktionsstandortes in Serbien sowie der weitere Ausbau unserer beiden tschechischen Standorte liegen im Plan. Damit wird in Osteuropa künftig ein wesentlicher Produktionsschwerpunkt der PWO-Gruppe liegen. Auch die Fertigung am deutschen Heimatstandort der Gruppe in Oberkirch wird weiter an die Anforderungen der Zukunft angepasst und wurde durch erhebliches Neugeschäft im Neunmonatszeitraum gestärkt, ebenso wie alle unsere übrigen Standorte. Darüber hinaus wurde unsere Produktpalette um Komponenten für Bremssysteme erweitert und es konnten Neukunden gewonnen werden, die wir in China und Mexiko künftig beliefern dürfen.

Unsere Entwicklung steht auf dem soliden Fundament einer starken Bilanz und eines anhaltend hohen Free Cashflows. Die Steuerung der einzelnen Positionen verfeinern wir kontinuierlich und setzen damit weitere Ressourcen frei.

Die Mitteilung zum Neunmonatszeitraum 2024 wird auf der PWO-Website unter https://www.pwo-group.com/de/investoren-presse/news-publikationen/berichte/veröffentlicht.

PWO AG

Der Vorstand



Kontakt:

Charlotte Frenzel

Corporate Communications & Investor Relations

T. +49 179 / 6904 237

M. charlotte.frenzel.ext.ma@pwo-group.com

PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions

2.000 Produktlösungen | 3.000 Mitarbeitende | 10 Standorte | über 100 Jahre Erfahrung

Wir sind ein globales Unternehmen der Mobilitätsindustrie, das durch Innovationen die umweltfreundliche Mobilität der Zukunft mitgestaltet und komplett verbrennerunabhängig positioniert ist.



Mit unserer Kompetenz im klimafreundlichen Leichtbau sind wir Technologieführer und verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit. Wir entwickeln und fertigen anspruchsvolle Metallkomponenten und komplexe Systeme an der Grenze des technologisch Machbaren. Den Herausforderungen unserer Zeit begegnen wir mit innovativen und nachhaltigen Konzepten. Vor allem wollen wir die darin liegenden Chancen ergreifen.

So bieten wir als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen auf globaler Ebene unseren Mitarbeitenden ein sinnstiftendes Umfeld für das Verwirklichen ihrer persönlichen Perspektiven. Eine transparente und verantwortungsvolle Unternehmensführung ist wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses.

Unsere Unternehmensstrategie haben wir in dem Motto PEOPLE. PLANET. PROGRESS. zusammengefasst.

