EQS-News: TAG Immobilien AG: Starke operative Entwicklung zum 30. September 2024; wachsende Ergebnisse für 2025 erwartet; Dividendenzahlung wird wiederaufgenommen

EQS-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

TAG Immobilien AG: Starke operative Entwicklung zum 30. September 2024; wachsende Ergebnisse für 2025 erwartet; Dividendenzahlung wird wiederaufgenommen



13.11.2024 / 06:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Starke operative Entwicklung zum 30. September 2024; wachsende Ergebnisse für 2025 erwartet; Dividendenzahlung wird wiederaufgenommen

FFO I zum 30. September 2024 mit EUR 130,5 Mio. in etwa auf Vorjahresniveau

(-2%); deutlicher Anstieg des Verkaufsergebnisses in Polen auf EUR 38,8 Mio. (+39%) und damit positive Entwicklung des FFO II auf EUR 167,5 Mio. (+2%)

Gesamtes like-for-like Mietwachstum im deutschen Portfolio erhöht sich auf 2,8% (9M 2023: 2,2%); Leerstand in den Wohnungen in Deutschland sinkt im Oktober 2024 unter 4%

Weiterhin attraktives Mietwachstum in Polen mit 3,7% (9M 2023: 12,4%); über 3.000 Mietwohnungen fertiggestellt; starke Liquiditätsposition ermöglicht weitere Investitionen; bis Jahresende 2028 ca. 10.000 Mieteinheiten geplant, wesentliches EBITDA- und Ergebniswachstum zu erwarten

Etwa 1.400 (9M 2023: ca. 2.900) Wohnungen in Polen im Berichtszeitraum veräußert, Verkaufsvolumen von EUR 262 Mio. (9M 2023: EUR 370 Mio.) erreicht

Anstieg EPRA NTA im Neunmonatszeitraum 2024 um 2% auf EUR 18,61 je Aktie und Reduktion des LTV auf 46,1% (31. Dezember 2023: 47,0%); voraussichtlich ausgeglichenes Bewertungsergebnis in Deutschland zum Jahresende

Erstmalige Prognosen für das Geschäftsjahr 2025: FFO I von EUR 172-176 Mio. (+ 1%), Verkaufsergebnis Polen von EUR 61-67 Mio. (+31%) und FFO II von EUR 233-243 Mio. (+8%); Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 am jeweils oberen Ende der Spanne bestätigt

Dividendenzahlung von EUR 0,40 je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 geplant

Hamburg, 13. November 2024

Starke operative Geschäftsentwicklung in Deutschland und Polen in den ersten neun Monaten 2024

Wie bereits in den beiden vorangegangenen Quartalen konnte die TAG Immobilien AG (TAG) ihre positive operative Entwicklung auch im dritten Quartal 2024 fortsetzen. Der FFO I, der das gesamte Vermietungsgeschäft des Konzerns in Deutschland und Polen beinhaltet, belief sich im Neunmonatszeitraum zum 30. September 2024 auf EUR 130,5 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 132,6 Mio.). Auf Basis eines vergleichbaren Portfolios (like-for-like) wurde in Deutschland ein gesamtes Mietwachstum von 2,8% (Geschäftsjahr 2023: 2,3%) p.a. erzielt. Der Leerstand in den Wohneinheiten des Konzerns ging in Deutschland im dritten Quartal 2024 auf 4,1% zurück, gegenüber 4,6% zum 30. September 2023; im Oktober 2024 reduzierte sich der Leerstand weiter auf 3,9%.

In Polen kann die TAG ebenfalls auf eine erfolgreiche Entwicklung zurückblicken. Die Leerstandsquote belief sich im Vermietungsportfolio zum Stichtag auf 3,9% nach 7,2% zu Jahresbeginn. Das like-for-like Mietwachstum für die seit mehr als einem Jahr auf dem Markt befindlichen Einheiten betrug zum 30. September 2024 3,7% p.a. nach 12,4% im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

In den ersten neun Monaten des Jahres wurden in Polen 1.435 Wohnungen verkauft (Vorjahreszeitraum: 2.877). 1.581 (Vorjahreszeitraum: 1.502) Wohnungen wurden nach Fertigstellung an die Erwerber übergeben. Das bereinigte Verkaufsergebnis Polen, das neben dem FFO I wesentlicher Bestandteil des FFO II ist, belief sich innerhalb der ersten neun Monate 2024 auf EUR 38,8 Mio. im Vergleich zu EUR 28,0 Mio. im Vorjahreszeitraum. Der FFO II erhöhte sich in der Folge im Jahresvergleich von EUR 164,8 Mio. auf EUR 167,5 Mio. Im vierten Quartal 2024 ist ein weiterer Ergebnisanstieg in Polen zu erwarten, da der Großteil der für 2024 geplanten Wohnungsübergaben in den letzten Wochen des Jahres erfolgen wird.

Weitere Investitionen in das polnische Vermietungsportfolio führen zu zukünftig wesentlichen EBITDA- und Ergebnisbeiträgen

Nach der im August 2024 erfolgreich begebenen Benchmark-Anleihe über EUR 500 Mio. verfügt die TAG über eine starke Liquiditätsposition von zum Stichtag rund EUR 670 Mio. Dies bildet die Grundlage für weitere Investitionen in das polnische Mietportfolio.

Zum 30. September 2024 umfasste das zur Vermietung bestimmte Portfolio in Polen 3.039 Wohnungen. Mittelfristig wird ein Bestand von rund 10.000 Mietwohnungen bis zum Jahresende 2028 angestrebt. Nach Fertigstellung dieser Wohnungen wird mit Mieteinahmen in Polen von ca. EUR 85 Mio. und einem EBITDA aus dem Vermietungsgeschäft von rund EUR 65-70 Mio. gerechnet. Bezogen auf das für 2024 erwartete gesamte EBITDA aus der Vermietung in Deutschland und in Polen ergäbe sich damit ein Anstieg des EBITDA von über 25% alleine aus dem Wachstum des polnischen Portfolios.

Claudia Hoyer, COO und Co-CEO der TAG, ergänzt: „Die unverändert hohe Mietnachfrage für unsere deutschen Bestände sowie die sehr gute Entwicklung unserer Vermietungs- und Verkaufsaktivitäten in Polen lässt uns positiv auf das Ergebnis in diesem Jahr blicken. Zudem können wir nun verstärkt die Chancen auf ein renditestarkes Wachstum in Polen nutzen. Wir verfügen sowohl über die finanziellen Mittel, die Grundstücksreserven als auch über ein sehr erfahrenes und kompetentes Team vor Ort, um unsere Strategie erfolgreich umzusetzen.“

EPRA NTA pro Aktie gestiegen und Reduzierung des LTV erreicht; in etwa ausgeglichenes Bewertungsergebnis in Deutschland zum Jahresende erwartet

Trotz der zum Halbjahr 2024 vorgenommenen Bewertungskorrekturen in Deutschland führten die guten operativen Ergebnisse und der daraus resultierende starke Cashflow der TAG zum 30. September 2024 zu einem Anstieg des EPRA NTA je Aktie auf EUR 18,61 (31. Dezember 2023: EUR 18,31) und zu einem Rückgang des Verschuldungsgrads (LTV) auf 46,1% (31. Dezember 2023: 47,0%).

Ergänzend trugen selektive Immobilienverkäufe in Deutschland zur LTV-Reduzierung bei. So wurden von Januar bis September 2024 Verkaufsverträge für 915 Wohnungen beurkundet. Die kumulierten Verkaufspreise betrugen EUR 81,0 Mio., dies entspricht im Durchschnitt einer 5,2%igen Bruttoanfangsrendite. Aus den Verkäufen wurde mit EUR -1,8 Mio. ein in etwa ausgeglichenes Verkaufsergebnis erzielt.

Andere Finanzierungskennzahlen wie der Zinsdeckungsgrad (ICR) oder das Verhältnis der Nettofinanzverschuldung zum bereinigten EBITDA liegen bei unverändert starken 6,9-fach bzw. 8,9-fach (4,2-fach und 12,9-fach ohne das polnische Verkaufsgeschäft).

Auch wenn die Ergebnisse der nächsten Immobilienbewertung, die zum 31. Dezember 2024 erfolgen wird, noch nicht vorliegen, so wird aufgrund der sich in Deutschland in den letzten Monaten positiv entwickelnden Wohnimmobilien-Investmentmärkte ein voraussichtlich ausgeglichenes Bewertungsergebnis erwartet. In Polen sollten demgegenüber, wie bereits zu den letzten Bewertungsstichtagen, weitere Bewertungsgewinne zu realisieren sein.

Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 zeigen steigende Ergebnisse

Die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2024 werden bestätigt. Aufgrund der guten Entwicklung der ersten neun Monate 2024 ist dabei von einem Erreichen der Prognosen am oberen Ende der jeweiligen Bandbreite auszugehen.

Für das Geschäftsjahr 2025 werden erstmalig folgende Prognosen abgegeben:

FFO I: EUR 172-176 Mio. (+1%; 2024e: EUR 170-174 Mio.)

Verkaufsergebnis Polen: EUR 61-67 Mio. (+31%; 2024e: EUR 46-52 Mio.)

FFO II: EUR 233-243 Mio. (+8%; 2024e: EUR 217-223 Mio.)

Für den FFO I wird in 2025 eine im Vergleich zum Vorjahr leicht steigende Entwicklung angenommen. Während das operative Vermietungsergebnis (bereinigtes EBITDA), trotz der in Deutschland in den letzten beiden Geschäftsjahren erfolgten Verkäufe, weiter ansteigen soll, ist entgegengesetzt mit höheren Finanzierungskosten und Ertragssteuerbelastungen zu rechnen. In Bezug auf den FFO II wird in 2025 eine Steigerung um 8% gegenüber dem Vorjahr angenommen, die im Wesentlichen auf ein höheres Verkaufsergebnis aus Polen (+31%) zurückzuführen ist.

Wiederaufnahme der Dividende für das Geschäftsjahr 2024 geplant

Abweichend zu den beiden Vorjahren, in denen die Dividende jeweils ausgesetzt wurde, planen Vorstand und Aufsichtsrat der TAG, der nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Mai 2025 eine Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von EUR 0,40 je Aktie vorzuschlagen. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 40% des FFO I.

Martin Thiel, CFO und Co-CEO der TAG, kommentiert dies wie folgt: „Die starken Ergebnisse der ersten neun Monate bestätigen die Prognosen für das Jahr 2024. Mit der erfolgreichen Platzierung unserer Unternehmensanleihe über EUR 500 Mio. im August 2024 bestätigte die TAG ihren institutionellen Zugang zum Kapitalmarkt. Gleichzeitig ist uns damit ein wichtiger Schritt für das weitere Wachstum unserer polnischen Vermietungsbestände gelungen. Nachdem wir in den letzten beiden Jahren den Fokus auf Refinanzierungen gelegt haben, planen wir nun aufgrund des deutlich verbesserten Marktumfelds unseren Aktionären wieder eine Dividende vorzuschlagen. Eine Ausschüttungsquote von 40% des FFO I bildet dabei aus unserer Sicht eine gute Balance zwischen der Thesaurierung liquider Mittel für Investitionen und der Beteiligung unserer Aktionäre an den Liquiditätsüberschüssen der TAG.“

Weitere Einzelheiten zum dritten Quartal 2024 finden Sie in der heute veröffentlichten Zwischenmitteilung und in einer Präsentation unter https://www.tag-ag.com/investor-relations.

Überblick über die wichtigsten Finanzkennzahlen

Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung (in EUR Mio.) 01.01.2024- 30.09.2024 01.01.2023- 30.09.2023 Netto-Ist-Miete Gesamt 268,2 261,8 EBITDA (bereinigt) Vermietung Deutschland und Polen 178,3 182,0 EBITDA (bereinigt) Verkauf Polen 43,5 37,2 EBITDA (bereinigt) Gesamt 221,8 219,2 Bereinigtes Verkaufsergebnis Polen 38,8 28,0 Konzernergebnis 30,2 -274,8 FFO I je Aktie in EUR 0,74 0,76 FFO I 130,5 132,6 FFO II je Aktie in EUR 0,95 0,94 FFO II 167,5 164,8 Kennzahlen der Konzernbilanz (in EUR Mio.) 30.09.2024 31.12.2023 Bilanzsumme 7.669,1 7.299,8 Eigenkapital 3.007,9 2.964,5 EPRA NTA je Aktie in EUR 18,61 18,31 LTV in % 46,1 47,0 Portfoliodaten 30.09.2024 31.12.2023 Einheiten Deutschland 83.671 84.682 Einheiten Polen (fertig gestellte Mietwohnungen) 3.039 2.417 Verkaufte Wohnungen Polen 1.435 3.586 Übergebene Wohnungen Polen 1.581 3.812 Immobilienvolumen Deutschland (in EUR Mio.) 5.280,6 5.442,9 Immobilienvolumen Polen (in EUR Mio.) 1.132,9 1.131,5 Immobilienvolumen Gesamt (in EUR Mio.) 6.413,5 6.574,4 Leerstand in % Deutschland (gesamt) 4,3 4,3 Leerstand in % Deutschland (Wohneinheiten) 4,1 4,0 Leerstand in % Polen (gesamt) 3,9 7,2 l-f-l Mietwachstum in % Deutschland 2,2 1,8 l-f-l Mietwachstum in % Deutschland (inkl, Leerstandsabbau) 2,8 2,3 l-f-l Mietwachstum in % Polen 3,7 10,8

Mitarbeiter*innen 30.09.2024 30.09.2023 Anzahl der Mitarbeiter*innen 1.845 1.826 Kapitalmarktdaten Marktkapitalisierung zum 30.09.2024 in EUR Mio. 2.914,9 Grundkapital zum 30.09.2024 in EUR 175.489.025 WKN/ISIN 830350/ DE0008303504 Anzahl der Aktien zum 30.09.2024 (ausgegeben) 175.489.025 Anzahl der Aktien zum 30.09.2024 (ausstehend, ohne eigene Aktien) 175.482.891 Free Float in % (ohne eigenen Aktien) 100 Index MDAX/EPRA

Presseanfragen

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor & Public Relations

Telefon +49 (0) 40 380 32 305

Fax +49 (0) 40 380 32 388

ir@tag-ag.com