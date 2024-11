GNW-Adhoc: GAM Holding AG gibt Ausübung der Bezugsrechte und Anzahl verkaufter Aktien im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bekannt

^ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DER SCHWEIZ - DIES IST EINE EINGESCHRÄNKTE MITTEILUNG

UND SIE DÜRFEN DIESE MITTEILUNG ODER IHREN INHALT NICHT AN PERSONEN WEITERLEITEN, DENEN DIE WEITERGABE DIESER MITTEILUNG AUFGRUND DER HIERIN ENTHALTENEN HINWEISE UNTERSAGT IST. Nicht zur Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung, ganz oder teilweise, direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien oder jeder anderen Gerichtsbarkeit, in der die Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung ungesetzlich wäre. Zürich, 13. November 2024 PRESSEMITTEILUNG Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement: GAM Holding AG gibt Ausübung der Bezugsrechte und Anzahl verkaufter Aktien im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bekannt Die GAM Holding AG («GAM») gibt bekannt, dass im Rahmen der Bezugsrechtsemission und der Platzierung von 904'464'247 neu ausgegebenen Namenaktien (die «Jungen Aktien») (das «Angebot») bis zum Ende der Bezugsfrist am 13. November 2024, 12:00 Uhr MEZ, 42% der Bezugsrechte gültig ausgeübt wurden. Darin enthalten ist die vollständige verhältnismässige Zuteilung der neu ausgegebenen Jungen Aktien an Rock Investment SAS («Rock»), eine Konzerngesellschaft von GAMs Hauptaktionär NJJ Holding SAS, über ihre mehrheitlich kontrollierte Tochtergesellschaft Newgame SA. Wie bereits angekündigt, hat Rock eine Verpflichtungserklärung für das Angebot in Höhe von bis zu CHF 100 Millionen (die «Rock-Verpflichtung») abgegeben. Die verbleibenden 520?890?592 Jungen Aktien (mit Ausnahme der vollständigen verhältnismässigen Zuteilung Junger Aktien an Rock), für welche die Bezugsrechte während der Ausübungsfrist nicht gültig ausgeübt wurden, wurden von Rock gemäss den Konditionen der Rock-Verpflichtung gezeichnet und gekauft. Als Folge dieser Entwicklung erhöht sich die direkte und indirekte Beteiligungsquote von Rock an GAM auf 774?332?093 Aktien, die 73% des ausgegebenen Aktienkapitals von GAM nach Abschluss der Bezugsrechtsemission entspricht. Der erste Handelstag der neu ausgegebenen Jungen Aktien ist voraussichtlich der 15. November 2024. Die Lieferung der Jungen Aktien gegen Zahlung des Ausgabepreises ist für den 15. November 2024 vorgesehen. Die Jungen Aktien sind voll stimmberechtigt und können gegebenenfalls erstmals für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr Dividenden und andere Ausschüttungen beziehen. Die Jungen Aktien sind gleichrangig mit den bestehenden Namenaktien. Nach Vollzug der Kapitalerhöhung wird GAM voraussichtlich einen Nettoemissionserlös von rund CHF 98.2 Millionen erzielen. Dieser Erlös ist für die Rückzahlung der ausstehenden Beträge im Rahmen der von Rock gewährten Kreditfazilität bestimmt, wobei ein verbleibender Betrag für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wird. -- ENDE -- Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Investor Relations Magdalena Czyzowska T +44 (0) 207 917 2508 Media Relations Colin Bennett T +44 (0) 20 73 938 544 Besuchen Sie uns auf: www.gam.com (http://www.gam.com) Folgen Sie uns auf: X (https://x.com/gaminsights?lang=en) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/gam-investments/) Hinweise für Redakteure Über GAM GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager. Wir sind ein aktiver, globaler Vermögensverwalter, der seinen Kunden in den Bereichen Investment und Wealth Management unverwechselbare und differenzierte Anlagelösungen bietet. Unser Ziel ist es, die finanzielle Zukunft unserer Kunden zu schützen und zu verbessern. Wir ziehen die klügsten Köpfe an und befähigen sie, im Anlagebereich führend und innovativ zu sein und einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt auszuüben. Die verwalteten Vermögen beliefen sich per 30. Juni 2024 auf CHF 19,0 Milliarden. GAM verfügt über ein globales Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 14 Ländern und ist geografisch breit aufgestellt mit Kunden auf nahezu allen Kontinenten. GAM Investments wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz an der Hardstrasse 201 in Zürich, 8037 Schweiz. Weitere Informationen über GAM Investments finden Sie unter www.gam.com (https://www.gam.com/de/). Weitere wichtige Informationen Diese Mitteilung enthält oder kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Wörter wie «antizipieren», «glauben», «erwarten», «schätzen», «anstreben», «prognostizieren», «Risiko», «wahrscheinlich», «beabsichtigen», «Ausblick», «sollten», «könnten», «würden», «dürften», «werden», «weiterhin», «planen», «Wahrscheinlichkeit», «indikativ», «anstreben», «Ziel», «beabsichtigten» und andere ähnliche Ausdrücke sollen oder können zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Solche Aussagen in dieser Mitteilung beziehen sich nur auf das Datum dieser Mitteilung und basieren auf Annahmen und Eventualitäten, die sich ohne Vorankündigung ändern können, ebenso wie Aussagen über Markt- und Branchentrends, Prognosen, Richtlinien und Schätzungen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung sind keine Hinweise, Garantien, Zusicherungen oder Vorhersagen zukünftiger Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele ausserhalb der Kontrolle der Person liegen, die solche Aussagen macht, ihrer verbundenen Unternehmen und ihrer und deren Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und Berater. Sie können erhebliche Elemente subjektiver Einschätzungen und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beinhalten, die richtig oder falsch sein können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und niemand akzeptiert oder übernimmt eine Haftung in Verbindung mit diesen Aussagen. Diese Mitteilung ist keine Finanzprodukt- oder Anlageberatung, keine Empfehlung zum Kauf, Umtausch oder zur Veräusserung von Wertpapieren und keine Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung. Sie wurde ohne Rücksicht auf die Ziele, die rechtliche, finanzielle oder steuerliche Situation und die Bedürfnisse von Einzelpersonen erstellt. Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Einzelpersonen die Angemessenheit der Informationen im Hinblick auf ihre eigenen Ziele, ihre rechtliche, finanzielle und steuerliche Situation und ihre Bedürfnisse prüfen sowie sich entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen und ihrer Rechtsprechung rechtlich, steuerlich und anderweitig beraten lassen. Haftungsausschluss Dieses Dokument ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien. Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes und kein Prospekt im Sinne anderer anwendbarer Gesetze. Exemplare dieses Dokuments dürfen nicht in Länder versandt, dort verteilt oder von dort aus verschickt werden, in denen dies gesetzlich untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäss den Wertpapiergesetzen einer Rechtsordnung ungesetzlich wäre. Das Angebot und die Notierung von Wertpapieren erfolgen ausschliesslich mittels und auf der Grundlage eines Prospekts, der von der zuständigen Prüfstelle zu genehmigen und zu veröffentlichen ist. Dieses Dokument stellt Werbung im Sinne von Artikel 68 des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes dar. Diese Werbung ist eine Mitteilung an die Anleger mit dem Ziel, sie auf Finanzinstrumente aufmerksam zu machen. Anlageentscheidungen in Bezug auf Wertpapiere sollten nicht auf der Grundlage dieser Werbung getroffen werden. Eine Entscheidung, in Wertpapiere der GAM Holding AG zu investieren, sollte ausschliesslich auf der Grundlage des von der GAM Holding AG zu diesem Zweck veröffentlichten Prospekts erfolgen. Exemplare dieses Prospekts (sowie allfällige Nachträge dazu) sind kostenlos erhältlich bei GAM Holding AG, Investor Relations, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, Schweiz (E-Mail: investorrelations@gam.com). Dieses Dokument ist nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschliesslich ihrer Territorien und Besitztümer, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia), Kanada, Japan oder Australien oder einer anderen Rechtsordnung, in der dies ungesetzlich wäre, bestimmt. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren in diesen Ländern oder in einer anderen Rechtsordnung dar, in der dies ungesetzlich wäre. Insbesondere dürfen das Dokument und die darin enthaltenen Informationen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder anderweitig übermittelt werden. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäss dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der «Securities Act») oder den Gesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäss dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika geben. Die hierin enthaltenen Informationen stellen kein öffentliches Angebot von Wertpapieren im Vereinigten Königreich dar. Im Vereinigten Königreich wird kein Prospekt zum öffentlichen Angebot von Wertpapieren veröffentlicht werden. Im Vereinigten Königreich ist dieses Dokument nur an Personen gerichtet, die (i) qualifizierte Anleger sind und die auch (ii) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die «FSMA-Verordnung») sind; (iii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d), «high net worth companies, unincorporated associations, etc.» der FSMA-Verordnung fallen, und (iv) Personen, denen eine Aufforderung oder ein Anreiz zu einer Anlagetätigkeit im Sinne von Section 21 des Financial Services and Markets Act 2000 auf andere Weise rechtmässig mitgeteilt oder mitgeteilt werden kann (alle diese Personen werden zusammen als «relevante Personen» bezeichnet). Die Wertpapiere stehen nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb dieser Wertpapiere wird nur mit relevanten Personen getroffen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht auf der Grundlage dieses Dokuments oder seines Inhalts handeln oder darauf vertrauen. In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (jeweils ein «Relevanter Staat») richtet sich dieses Dokument nur an qualifizierte Anleger in diesem Relevanten Staat im Sinne der Prospektverordnung. °