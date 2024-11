Coinbase Aktie korrigiert – Bitcoin steigt über 93.000 Dollar

Überfällige Gewinnmitnahmen dürften in den Reihen der Coinbase Aktie nach dem Rekordhoch die Runde gemacht haben. Indes kann der Bitcoin Kurs (USD) erstmals in seiner Historie über die Runde Marke von 93.000 Dollar steigen.

Hoffnung auf ein kryptofreundliches Washington reißt nicht ab

Im Windschatten der Bitcoin-Rallye konnten die Papiere der US-amerikanischen Kryptobörse Coinbase zuletzt sonderbar profitieren. Mit zwischenzeitlich über 334 Dollar kostete ein Anteilsschein am Montag so viel wie nie zu vor.

Die Hoffnung auf ein kryptofreundliches Washington hat Anleger in den vergangenen Tagen verstärkt bei Krypto-Werten zugreifen lassen. Nach dem Wahlsieg Trumps setzen Investoren weiterhin insbesondere auf eine Deregulierung. Auch die in Aussicht gestellten strategischen Bitcoin-Reserven durch den designierten US-Präsidenten dürften Anleger bei Laune halten. Ob Trump seine Versprechen tatsächlich einlöst, bleibt abzuwarten.