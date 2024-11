Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht. Heute geht es um den Betreiber einer brasilianischen Digitalbank Nu Holdings. Anleger sind zurzeit nervös, da sich das Umsatzwachstum abschwächt und durch eine Ausweitung der Geschäfte in andere Länder höhere Marketing und Compliance Kosten anfallen könnten. Die Aktie korrigiert momentan um 10 Prozent. Ist das jetzt eine Gelegenheit zum Kaufen oder sind die Sorgen begründet und es schaut schlecht aus in der nächsten Zeit? Dem geht Martin im heutigen Video auf den Grund.

Direkt zum Video auf YouTube