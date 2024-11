Original-Research: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG - von Montega AG 14.11.2024 / 16:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG ISIN: DE000A1TNWJ4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.11.2024 Kursziel: 6,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann MPC Capital nach Q3 weiter auf Kurs MPC hat heute Q3-Zahlen berichtet, die im Rahmen unserer Erwartungen lagen. Neben den Zahlen stand die kürzliche Initiierung der neuen Investment-Plattform für Offshore-Windkraft-Service-Schiffe im Vordergrund (s. Comment vom 7.11.24). Die FY-Guidance wurde indes bestätigt, wobei wir ein EBT in der oberen Hälfte der Guidance erwarten. [Tabelle] Solide Top Line-Entwicklung in Q3: Mit 8,1 Mio. EUR lagen die Management Fees um 1,9% yoy über dem Vorjahresquartal, was primär auf den anorganischen Umsatzbeitrag des Ende 2023 akquirierten Schiffsmanager Zeaborn zurückzuführen ist. Die Transaction Fees nahmen in Q3 angesichts eines sehr starken Vorjahresquartals um 14,3% yoy von 2,5 auf 2,1 Mio. EUR ab und blieben damit auf hohem Niveau. Die Co-Investment-Erträge, die aufgrund der enthaltenen Exit-Gewinne eine hohe Volatilität aufweisen können, betrugen 5,3 Mio. EUR (Vj.: 5,6 Mio. EUR). Insgesamt lag der Konzernumsatz nach 9M bei 32,2 Mio. EUR, was einem Plus von 16,6% yoy entspricht. Für das Erreichen der FY-Guidance (>40 Mio. EUR) muss MPC in Q4 lediglich noch 7,8 Mio. EUR erlösen, die bereits durch die erwarteten Management Fees eingenommen werden sollten. Profitabilität weiter auf hohem Niveau: Angesichts der anhaltend starken Co-Investment-Erträge, die u.E. primär der Dividende aus MPC Container Ships (MPCC) zuzurechnen sind, den hohen Transaction Fees und der unverändert hohen Kostendisziplin erzielte MPC in Q3 ein EBT von 3,8 Mio. EUR (Vj.: 6,1 Mio. EUR). Nach 9M hat MPC bereits 20,4 Mio. EUR der avisierten 23-25 Mio. EUR EBT erzielt, sodass in Q4 noch 2,6 Mio. EUR erreicht werden müssen. Da wir auch in Q4 hohe Co-Investment-Erträge (u.a. Dividende MPCC) und einer vergleichbaren Kostenbasis ausgehen, dürfte MPC in Q4 ein EBT von 3,9 Mio. EUR und damit die obere Häfte seiner EBT-Guidance erreichen. Im nächsten Jahr sollte sich der wegfallende Integrationsaufwand für Zeaborn sowie die Materialisierung kostenseitiger Synergien positiv auf das EBT auswirken. Zudem erwarten wir eine Steigerung der AuM sowie eine damit einhergehende Skalierung der Investment und Asset Management-Plattform. Auch die Co-Investmenterträge dürften auf sehr hohem Niveau liegen. Dabei ergibt sich durch die hohen erwarteten Dividenden der Beteiligung MPCC, die wiederum durch den starken Order-Backlog gestützt werden, bereits eine partielle Visibilität. Fazit: Nach einem soliden Q3 befindet sich MPC on-track die FY-EBT-Guidance in der oberen Hälfte zu erreichen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel in Höhe von 6,50 EUR. 