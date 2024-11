Diese Aktie hat mir mehr als 200 % Kursplus an einem Tag gebracht: Heute teile ich mein Geheimnis mit dir!

Lieber Aktiensegler,

wenn eine Aktie eine Aktienkursperformance von 200 % an einem Tag schafft, ist das natürlich ein besonderes Ereignis. Wir verdoppeln unseren Einstand innerhalb einer eintägigen Handelsspanne. Um ganz ehrlich zu sein: Das ist sehr selten und so etwas hat es in meinem Depot noch nicht so oft gegeben.

Eine Aktie, die das jedoch in der letzten Woche geschafft hat, ist Axon Enterprise (WKN: A2XPZU). Dabei handelt es sich um jenes Unternehmen, das Taser und Bodycams für die Polizei herstellt. Und neuerdings mit seinen Digitalisierungsplattformen wie Evidence.com und weiteren Cloud-Services das eigene Wachstum beschleunigt.

Am Tag der Quartalszahlen war es so weit: Die Aktie hat 200 % Kursplus an einem einzelnen Tag erzielt, zumindest mit Blick auf meinen Kaufkurs. Was das Geheimnis dieser herausragenden Investition gewesen ist? Das verrate ich dir jetzt.

Die Aktie mit 200 % Kursplus an einem einzigen Tag

Ein erstes Geheimnis der 200 % Kursplus ist, dass ich Axon Enterprise nicht erst kürzlich gekauft habe. Genauer gesagt bin ich seit dem Jahre 2018 investiert und habe da zu etwas mehr als 40 Euro meine initiale Position aufgebaut. Der Blick auf den Chart und den Kalender zeigt dir: Das ist wirklich lange her.

Zeit ist jedoch einer der Schlüssel gewesen. Der Chartverlauf der vergangenen Woche zeigt schließlich, dass Axon Enterprise am Freitag der letzten Woche um 121 Euro gestiegen ist. Allerdings lag die relative Aktienkursperformance an diesem einzelnen Handelstag bei „lediglich“ rund 30 %. Du siehst daher: Die Zeit, mein niedriger Einstandskurs und ein überraschendes Momentum wie die Quartalszahlen spielen eine besonders große Rolle.

Die Zeit ist daher sehr wichtig. Axon Enterprise ist zuvor bereits bis auf 392 Euro zum Anfang der letzten Woche beginnend mit dem 4. November gestiegen. Insofern haben meine ersten Aktien schon viel Performance mitgemacht. Die jetzt erreichten deutlich mehr als 200 % Aktienkursperformance treffen daher lediglich auf mich zu. Auf meine Position, auf meinen Kaufkurs. Aber eben auch auf meine Position, mit der ich bereits durch dick und dünn gegangen bin. Zeit ist jedenfalls wichtig, wenn man eine solche Rendite irgendwann erreichen möchte. Beziehungsweise: Sich frühzeitig in dynamische Wachstumsaktien zu positionieren.

Ein intaktes Wachstum

Die Aktie von Axon Enterprise hat jedoch nicht ohne Grund so stark zugelegt. Es war insbesondere das profitable Wachstum und das deutlich zweistellige Umsatzwachstum, das seit geraumer Zeit anhält. Ich möchte heute im Rahmen dieses Bilanzziehens nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber im Nachhinein haben wir bei Bruttomargen von über 60 %, und das seit etlichen Quartalen, schon sehr früh gesehen, dass Axon Enterprise ein langfristiger Gewinner sein kann.

Der adressierbare Gesamtmarkt ist seit geraumer Zeit mit über 50 Mrd. US-Dollar sehr groß. Axon Enterprise nimmt voraussichtlich erst 5 % dessen ein. Es hat (und gibt) daher noch viel Raum für zukünftiges Wachstum. Allerdings ist es die Summe aus einem gefragten Geschäftsmodell, einer starken Wettbewerbsposition und hohen Margen bei einem größeren adressierbaren Gesamtmarkt. Und Axon Enterprise spielt genau seine Stärken aus. Das führte dann in Summe eben auch zu den 200 % Kursplus, die ich an einem Tag verzeichnen konnte.

200 % Kursplus an einem Tag: Das Quäntchen Glück

Um ganz ehrlich mit dir zu sein: Ein Kursplus von 200 % an einem einzigen Tag ist immer auch von einer guten Portion Glück abhängig. Es war beispielsweise Glück, dass der Markt derart reagiert hat und die Quartalszahlen so wohlwollend aufnahm. Aber auch ein Quäntchen Glück, dass Axon Enterprise mit fast allen seinen Services genau ins Schwarze getroffen hat. Sowie Glück, dass Wettbewerber noch nicht so auf den Plan getreten sind. Wobei Axon Enterprise auch viele davon aufgekauft hat.

Letztlich ist es auch nicht so wichtig, dass eine einzelne Aktie 200 % Kursplus an einem einzigen Tag in deinem Depot macht. Wenn ein Unternehmen jedoch über möglichst viele Jahre sehr viel richtig macht und konsequent profitabel wächst, stellen sich solche Erfolge früher oder später von alleine ein.

Auf deine Erfolge und auf deine Kursraketen!

Vincent Uhr

Chefredakteur Aktienwelt360

Der Artikel Diese Aktie hat mir mehr als 200 % Kursplus an einem Tag gebracht: Heute teile ich mein Geheimnis mit dir! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Kursperformance von bis zu 506 %! Solltest du diese unbekannten Top-Performer aus 2024 noch kaufen?

506 % Aktienkursperformance im Jahr 2024? Ja, bei einzelnen Aktien war das möglich! Aber was macht diese besonderen Kursraketen aus? Kann man weitere, ähnliche Aktien identifizieren? Und viel wichtiger: Sollte man diese Top-Aktien auch jetzt noch kaufen? Fragen über Fragen.

In unserem neuesten Aktienwelt360-Sonderbericht beantwortet Chefredakteur und Gamechanger-Analyst Vincent Uhr exakt diese Fragen. Vielleicht sieht er auch eine bessere Alternative, die dir eines ermöglichen kann: Ähnlich starke Kurserfolge zu erzielen!

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt GRATIS zu lesen.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Axon Enterprise.

Aktienwelt360 2024