2 Aktien für die Ewigkeit, die jährlich bis zu 20 % zulegen könnten!

Aktien für die Ewigkeit gesucht, die bis zu 20 % jährlich zulegen? Alphabet (WKN: A14Y6F) und Visa (WKN: A0NC7B) sind zwei der etabliertesten Unternehmen in ihren jeweiligen Branchen und haben ihren Aktionären in der Vergangenheit atemberaubende Wertsteigerungen von rund 20 % pro Jahr beschert. Kein Wunder, denn beide Unternehmen profitieren von Megatrends und verfügen gleichzeitig über starke Geschäftsfelder mit soliden Fundamentaldaten.

Trotz immer neuer Rekorde und Allzeithochs beim Aktienkurs bieten sie langfristig jedoch weiterhin Wertsteigerungspotenzial. Werfen wir heute einen Blick auf die Geschäftsmodelle und Wachstumschancen der beiden Unternehmen und warum ihre Aktien langfristig an der Börse steigen könnten.

Alphabet-Aktie

Beginnen wir mit Alphabet. Das Unternehmen dominiert mit Google den Suchmaschinenmarkt und erzielt so den Großteil seiner Einnahmen mit digitaler Werbung. Ein tendenziell zyklisches Geschäft, das aber vom Megatrend Online-Werbung starken Rückenwind erhält.

Mit starken Assets wie Google oder YouTube haben sich die Kalifornier tiefe Burggräben geschaffen. Das Umsatzwachstum war in diesem Bereich zuletzt mit rund 10 % im dritten Quartal 2024 weiterhin solide. Ja, es zeigte sogar sichtbare Erholungstendenzen.

Viel interessanter könnten aber die Abonnements sein. Sie stellen wiederkehrende Umsätze dar, die unabhängig vom Werbemarkt sind. Sie werden z.B. über die Cloud oder eigene Plattformen und Devices generiert, wachsen deutlich schneller und stehen für ein exponentielles Gewinnwachstum.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Google Cloud. Immer mehr Unternehmen verlagern ihre Daten und Anwendungen in die Cloud und Google ist es hier gelungen, sich mit innovativen Lösungen in diesem hart umkämpften Markt als einer der führenden Kräfte zu etablieren.

Darüber hinaus ist Alphabet in zahlreichen Zukunftstechnologien wie künstlicher Intelligenz (Google Genmini) und autonomen Fahrzeugen (Waymo) strategisch positioniert. Diese haben das Potenzial, neue Erlösquellen zu erschließen und den Konzern langfristig in neue Umsatzdimensionen vorstoßen zu lassen.

Durch die Diversifizierung der Geschäftsfelder und weitere Investitionen in Technologie könnte Alphabet also auch in Zukunft ein Gigant bleiben, dessen Aktienkurs langfristig von der steigenden Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen und innovativen Technologien profitiert. Hohe Barreserven bieten dafür ausreichend Möglichkeiten. Alphabet ist praktisch schuldenfrei und verfügte im letzten Quartal über 93 Mrd. US-Dollar an Barmitteln und marktgängigen Wertpapieren.

Visa: Potenzielle Aktie für die Ewigkeit

Kommen wir zur zweiten Aktie, Visa. Visa ist eines der weltweit größten Zahlungsnetzwerke und profitiert von der anhaltenden Verlagerung hin zu bargeldlosen Zahlungen.

Das Geschäftsmodell von Visa ist tendenziell robust, da das Unternehmen keine Kredite vergibt und somit nur geringe finanzielle Risiken eingeht. Dies ist ein Vorteil gegenüber Banken. Anstatt Kreditrisiken zu managen, verdient Visa an den Gebühren, die bei jeder Transaktion im Netzwerk anfallen.

Trends wie E-Commerce, die Etablierung digitaler Zahlungsmöglichkeiten und der globale Wandel hin zum bargeldlosen Zahlungsverkehr spielen dem Finanzdienstleister aus San Francisco in die Hände. Die letzten Jahreszahlen mit einer Umsatzsteigerung von 10 % (Zahlungsvolumen +8 %) und einer EPS-Steigerung von 15 % zeigen, dass das Unternehmen weiterhin auf Wachstumskurs ist.

Es gibt aber auch Gegenwind, wie die zahlreichen Start-ups im Zahlungsverkehr zeigen. Visa hat jedoch frühzeitig in digitale Innovationen investiert, um seine Position als führender Zahlungsdienstleister zu stärken. Durch Partnerschaften und Übernahmen baut Visa zudem sein Geschäft in den Bereichen Fintech und Blockchain aus, was weiteres Wachstumspotenzial bietet. Das weltweite Wachstum der Konsumausgaben und die hohen Eintrittsbarrieren in der Branche sichern Visa langfristige Wachstumschancen.

Warum könnten die Aktienkurse langfristig steigen?

Sowohl Alphabet als auch Visa profitieren von Megatrends: Alphabet von Digitalisierung und KI, Visa vom bargeldlosen Zahlungsverkehr und dem boomenden Online-Handel. Diese Trends sind langfristig und intakt.

Zudem sind ihre Bewertungen nicht übertrieben. Das erwartete KGV von Alphabet liegt beispielsweise bei 20, das von Visa bei 27 (Stand: 11.11.24, Morningstar). Bei einem langfristigen EPS-Wachstum von 19,7 bzw. 15,9 könnte dies nicht zu viel sein.

Frank besitzt Aktien von Alphabet und Visa. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Alphabet und Visa.

