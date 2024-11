Alibaba plant Milliarden-Anleihe

Sydney (Reuters) - Der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba bereitet eine umfangreiche Anleiheemission in verschiedenen Währungen vor.

Insidern zufolge strebt das Unternehmen ein Gesamtvolumen von rund fünf Milliarden Dollar an. Die Emission soll sowohl Dollar- als auch Offshore-Yuan-Anleihen umfassen, wie aus einer Mitteilung des Online-Händlers an die Börsenaufsicht vom Montag hervorgeht. Demnach sollen die Dollar-Anleihen Laufzeiten zwischen 5,5 und 30 Jahren haben. Für die Yuan-Anleihen sind Laufzeiten von 3,5 bis 20 Jahren vorgesehen. Die genauen Konditionen wie Zinssätze und Volumina der einzelnen Tranchen stünden noch nicht fest und würden im Laufe des Emissionsprozesses festgelegt, erklärte Alibaba. Das Unternehmen beabsichtige, die aufgenommenen Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich der Rückzahlung von Verbindlichkeiten und des Rückkaufs eigener Aktien. Durch die Emission von Anleihen in verschiedenen Währungen und mit unterschiedlichen Laufzeiten kann Alibaba ein breiteres Spektrum von Investoren ansprechen und gleichzeitig das Währungsrisiko steuern.

