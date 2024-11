EQS-News: Erfolgreicher Abschluss der 20 %-Kapitalerhöhung

EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

Erfolgreicher Abschluss der 20 %-Kapitalerhöhung



18.11.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG / IR NEWS



Erfolgreicher Abschluss der 20 %-Kapitalerhöhung



Am 15. Juli 2024 beschlossene 20 %-Kapitalerhöhung vollständig durchgeführt

Das Grundkapital der Northern Data AG beträgt nun EUR 64.196.677,00, eingeteilt in 64.196.677 Aktien

Die Beteiligung des CEO Aroosh Thillainathan hat sich auf 5.133.188 Aktien erhöht, was einem Anteil von rund 8,0 % am aktuellen Grundkapital entspricht



Frankfurt/Main – 18. November 2024 – Die Northern Data AG (Börsenkürzel: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) („Northern Data Group“ oder „Gesellschaft“) gibt heute den erfolgreichen Abschluss der am 15. Juli 2024 von Vorstand und Aufsichtsrat beschlossenen und angekündigten Erhöhung ihres Grundkapitals um 20 % bekannt (die „Kapitalerhöhung“).

Der Bruttoerlös in Höhe von ca. EUR 214 Mio. aus der Ausgabe von insgesamt 10.699.446 neuen Aktien im Rahmen der Kapitalerhöhung wird dazu verwendet, das Wachstum der Cloud-Plattform der Northern Data Group durch zusätzliche Investitionen in NVIDIA-Grafikprozessoren zu beschleunigen und die physische Rechenzentrumspräsenz des Unternehmens in Europa und den Vereinigten Staaten zu erweitern.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung erfolgte in Tranchen. In einem ersten Schritt haben der Mehrheitsaktionär der Gesellschaft, die Tether Investments Ltd., sowie eine Gesellschaft, die mittelbar Aroosh Thillainathan, dem Alleinvorstand (CEO) der Gesellschaft, gehört (zusammen die „Investoren“), 6.302.178 neue Aktien gezeichnet, was prozentual ihrer Beteiligung an der Northern Data Group im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Kapitalerhöhung entsprach. In einem zweiten Schritt wurden 2.962.385 neue Aktien, ebenfalls entsprechend ihrer prozentualen Beteiligung an der Gesellschaft, von anderen Großaktionären mit einem Aktienbesitz von mindestens 50.000 Aktien im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Kapitalerhöhung gezeichnet, die sich zur Teilnahme an der Kapitalerhöhung entschlossen und die dafür erforderlichen Handlungen vorgenommen haben. Abschließend wurden die verbliebenen 1.434.883 neuen Aktien aufgrund der von ihnen übernommenen Verpflichtung, die vollständige Durchführung der Kapitalerhöhung zu gewährleisten, von den Investoren entsprechend dem Verhältnis ihrer prozentualen Beteiligung am Tag der Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung gezeichnet.

Mit Eintragung der letzten Tranche der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft am 15. November 2024 hat sich das Grundkapital der Gesellschaft auf EUR 64.196.677,00 erhöht, eingeteilt in 64.196.677 Aktien.

Zugleich hat sich dadurch die Zahl der von dem CEO Aroosh Thillainathan indirekt gehaltenen Aktien um 174.121 Stück auf 5.133.188 und seine prozentuale Beteiligung an der Northern Data Group um rund 0,27 % auf rund 8,0 % erhöht.



Über die Northern Data Group:

Northern Data Group ist ein führender Anbieter von KI- und High-Performance-Computing (HPC)-Lösungen und unterstützt die innovativsten Unternehmen der Welt mit leistungsstarker, flüssigkeitsgekühlter GPU-Technologie bei der Erreichung ihrer Ziele. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC ein, nicht nur den technologischen, sondern auch den gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben.



Investor Relations:

José Cano Perez

Vice President Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de

18.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Northern Data AG An der Welle 3 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 34 87 52 25 E-Mail: info@northerndata.de Internet: www.northerndata.de ISIN: DE000A0SMU87 WKN: A0SMU8 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2031523

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2031523 18.11.2024 CET/CEST