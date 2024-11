Direkt zum Video auf YouTube

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht.

Heute geht es um den Chip-Giganten Nvidia. Kein Anderes Unternehmen hat eine solch dominante Position im Bereich der künstlichen Intelligent. Entsprechend blicken Investoren hier seit Jahresbeginn auf Gewinne von mehr als 180 Prozent. Da schaut man doch zu Recht mal, ob eventuell Gewinnmitnahmen angezeigt sind. So auch heute – die Aktie geht vorbörslich in die Knie. Über die Gründe, und was das für die Aktie bedeuten kann, spricht Martin im heutigen Video.