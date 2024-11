Ein ruhiger Start in die Woche liegt heute bislang vor. Das könnte auch so bleiben, bis der Gewinnbericht von Nvidia am Mittwoch nachbörslich aus dem Weg geräumt ist. Die Aktie startet auch schon sehr volatil in den Handel. Allerdings ist die deutlich höhere Vola aktuell bei Super Micro Computer zu finden. Einer der größte Nvidia Kunden steht kurz vor dem Aus der Börsennotierung. Schon wieder! Martin schaut auf die Problematik, die damit einhergeht.

Alibaba hat am Freitag bereits die Quartalszahlen veröffentlicht. Hier sollte man überlegen, ob die fundamentale Ausgangslage eine langfristige Chance sein könnte, da der Kurs aktuell überhaupt nicht reagiert. Auch Investments abseits vom Aktienmarkt können interessant sein. Neben Bitcoin rückt nun auch Gold nach der Korrektur wieder in den Fokus der Händler.

Direkt zum Video auf YouTube