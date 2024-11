Trading-Chance Sartorius: Langsam wäre hier genug „Krise“ eingepreist

Werbung

Die vor vier Wochen von Sartorius vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal 2024 waren zwar nicht gut, aber sie lagen im Rahmen der Erwartungen. Andeutungen, dass sich die Lage zu stabilisieren beginnt, führten sogar zu einem kräftigen Kurssprung. Der ist mittlerweile wieder abverkauft ... aber damit bildet die Aktie jetzt ein „Worst Case“-Szenario ab, das den Spielraum nach unten eingrenzt, den nach oben aber steigert: Eine Trading-Chance Long.

Bezogen auf die ersten drei Quartale meldete der Medizin- und Labortechnikspezialist Sartorius zwei Prozent weniger Umsatz als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag 6,4 Prozent niedriger. Das lag im Rahmen der Prognosen ... und nachdem das Unternehmen bereits im Sommer durch die Senkung der 2024er-Prognose deutlich gemacht hatte, dass es aus der Hoffnung einer endlich wieder anziehenden Nachfrage immer noch nichts würde, hatte man diese eher trüben Ergebnisse längst in die Aktie eingepreist.

Das dürfte schon nahe an einem „Worst Case“-Szenario sein

Da offenkundig nicht gerade wenige mit deutlich schwächeren Ergebnissen gerechnet hatte, führte das Zahlenwerk Mitte Oktober sogar zu einem Versuch, sich über die obere Begrenzung der seit Ende Mai geltenden Seitwärtsrange hinaus nach oben abzusetzen. Der Versuch scheiterte zwar, wie der Chart unten zeigt. Aber nachdem die Aktie jetzt sogar noch tiefer notiert als vor den Neun-Monats-Zahlen und man zudem auch noch eingepreist hat, dass die Nachfrage durch die zu erwartende Gesundheitspolitik der kommenden Trump-Administration zusätzlich gebremst werden könnte, ist momentan zu unterstellen, dass die Aktie bereits nahezu ein „Worst Case“-Szenario abbildet.

Die Analysten sind zwar nicht gerade überschwänglich, nach den Zahlen lagen die neu vergebenen Kursziele in einer breiten Spanne zwischen 198 und 295 Euro. Aber im Schnitt liegt das Kursziel der Experten mit 258 Euro ein gutes Stück über der derzeitigen Notierung. Und auch die Analysten haben jetzt quasi „ausgegeben“, was eine Nachfragebelebung angeht, was indiziert, dass auch hier mehr Potenzial nach oben als nach unten vorhanden wäre.

Da wäre jetzt mehr Luft nach oben als nach unten

Immer dann, wenn eine Aktie weit und lange gefallen ist, sich die Lage aber bereits stabilisiert hat, steigt die Chance auf einen charttechnischen Turnaround sukzessiv. Im Fall der Sartorius Vorzugsaktie wäre daher eine gute Chance gegeben, dass die aktuell angelaufene Supportzone, die aus dem bisherigen Jahrestief bei 199,50 Euro und dem markanten Tief aus dem Herbst 2023 bei 215,30 Euro zusammengesetzt ist, halten kann. Wobei die momentan sehr unruhige Stimmung am Gesamtmarkt dazu führen kann, dass diese Zone kurzzeitig unterboten würde, aber:

Da auch das bärische Lager weiß, dass man hier bereits reichlich „Krise“ eingepreist hat, würde ein Unterschreiten der Unterstützungszone und der dann durch ausgelöste Stop Loss Long-Verkaufsorders intensivierte Druck eine ideale Basis für den Kurs höher ziehende Eindeckungen von Short-Positionen sein. Daher müsste man ein solches „Undershooting“ einkalkulieren, es muss aber keineswegs negativ enden, so dass zunächst ein etwas weiter angesetzter Stop Loss opportun wäre.

Long mit Stop Loss unter der entscheidenden Supportzone

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 140,890 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,9. Den Stop Loss würden wir bei 183 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 4,20 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Sartorius Vorzugsaktie lautet PN9ZBJ.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 252,90 Euro, 270,41 Euro, 272,70 Euro, 305,00 Euro

Unterstützungen: 199,50 Euro, 164,20 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die Sartorius Vorzugsaktie

Basiswert Sartorius Vz. WKN PN9ZBJ ISIN DE000PN9ZBJ2 Basispreis 140,890 Euro K.O.-Schwelle 140,890 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent BNP Paribas Hebel 2,9 Stop Loss Zertifikat 4,20 Euro

