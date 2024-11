Deutsche Telekom - Höchster Stand seit 2001

Mit einem Kursplus von 32 % zählt die Aktie der Deutschen Telekom zu den Highflyern des Jahres 2024 unter den deutschen Standardwerten. Schließlich fällt der Kurszuwachs mehr als doppelt so hoch aus als beim DAX® (+15 %). Und noch eine andere Zahl beeindruckt: Zum punktemäßigen Anstieg der deutschen „blue chips“ im Jahr 2024 hat die Telekom am zweitmeisten beigetragen. Auch auf die charttechnischen Kurstreiber in Form der langfristigen Bodenbildung und dem zuletzt vervollständigten aufsteigenden Dreieck hatten wir an dieser Stelle regelmäßig hingewiesen. Seit Juni steht in jedem Monat ein neues Verlaufshoch zu Buche. Das jüngste bei 29,11 EUR sorgt für den höchsten Stand seit Mai 2001 und geht mit der Ausschöpfung des Kurspotenzials des o. g. Konsolidierungsdreiecks einher. Dennoch ist der Basisaufwärtstrend absolut intakt – eine Einschätzung, die auch die objektive Auswertung anhand des „HSBC Trendkompass“ unterstreicht. Das nächste Anlaufziel definiert nun das Hoch vom April 2001 bei 30,80 EUR. Auf der Unterseite können Anlegerinnen und Anleger indes den Stopp zur Gewinnsicherung auf das Hoch von Mitte September bei 27,02 EUR nachziehen.

Deutsche Telekom (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Deutsche Telekom

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

