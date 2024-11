Dax stabilisiert sich - Anleger blicken auf Nvidia-Zahlen

Frankfurt (Reuters) - Die Angst der Anleger vor einer Eskalation im Ukraine-Krieg hat sich zur Wochenmitte wieder etwas gelegt.

Der Dax gewann am Morgen 0,5 Prozent auf 19.152 Punkte, nachdem er am Dienstag zwischenzeitlich unter die 19.000er Marke gerutscht war. Strategen rechnen in nächster Zeit dennoch mit weiteren Kursschwankungen. "In einer Zeit, in der Schlagworte wie 'Weltkrieg' oder 'Eskalation' in den sozialen Medien ganz oben stehen, ist eine wirkliche Beruhigung der Kurse nicht zu erwarten", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets. Die Ukraine hatte am Dienstag nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj erstmals russisches Gebiet mit weiterreichenden US-Raketen angegriffen. Russland setzte wiederum eine Änderung seiner Nukleardoktrin in Kraft, mit der die Schwelle für einen Atomschlag gesenkt wurde.

Auch vor den Quartalszahlen des amerikanischen KI-Chip-Spezialisten Nvidia machte sich bei einigen Anlegern Nervosität breit. Investoren blicken vor allem auf die Nachfrage im nächsten Quartal. Nvidia, das wertvollste Unternehmen der Welt, wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal am Mittwoch nach Börsenschluss an der Wall Street bekanntgeben. Investoren sehen die Zahlen als wichtigen Test für die Nachfrage nach Chips und die Nachhaltigkeit der KI-Euphorie.

Zu den größten Dax-Favoriten gehörten Heidelberg Materials mit einem Aufschlag von zwei Prozent und Airbus mit einem Kursplus von 1,4 Prozent.

