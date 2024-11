Europäischer Automarkt stabilisiert sich im Oktober

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach zwei schwachen Monaten hat sich der Automarkt in der EU im Oktober gefangen. Im vergangenen Monat stiegen die Pkw-Neuzulassungen im Jahresvergleich um 1,1 Prozent auf 866.397 Autos, wie der europäische Herstellerverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Auf Jahressicht ist die Bilanz mit plus 0,7 Prozent auf 8,86 Millionen Autos weiterhin fast ausgeglichen.

In den ersten Jahresmonaten hatte sich der Pkw-Markt etwas erholt, im August war er dann aber regelrecht eingebrochen und im September unter Druck geblieben. Das starke Minus im Sommer ging auch auf Vorzieheffekte im Zusammenhang mit der ausgelaufenen Elektroautoförderung im Vorjahr zurück.

Im Oktober legten die Anmeldungen reiner Batterieelektroautos (BEV) gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,4 Prozent zu, für den bisherigen Jahresverlauf steht allerdings immer noch ein Minus von knapp 5 Prozent zu Buche. Der Marktanteil reiner Stromer liegt bei 14,4 Prozent. Zulassungen von Benzinern und Diesel-Fahrzeugen gingen im Oktober hingegen zurück.

Der Volkswagen -Konzern (VW, Audi, Porsche, Skoda, Seat) blieb mit einem kleineren Marktanteil-Anstieg auf fast 26,7 Prozent im Oktober führend in der EU. Stellantis (unter anderem Peugeot, Citroen, Fiat, Opel) folgt dahinter mit einem moderaten Marktanteilsrückgang auf 17,0 Prozent. Renault kam als Nummer drei auf knapp 11 Prozent. BMW erreichte 6,7 Prozent Marktanteil, Mercedes-Benz 5,2 Prozent.

Der US-Elektroautopionier Tesla musste wegen eines Absatzrückgangs Einbußen hinnehmen. Das Unternehmen kommt noch auf 2,2 Prozent Marktanteil - nach 2,5 Prozent vor einem Jahr./mis/gl/he