Kann die TOP-Aktie Brookfield eine Rendite von mehr als 15% pro Jahr erzielen?

Beteiligungsgesellschaft Brookfield (WKN: A3D3EV) meldet für das dritte Quartal einen neuen Rekord beim ausschüttungsfähigen Gewinn vor Veräußerungen mit einem Plus von 19,4% auf 0,8 US-Dollar pro Aktie und konnte damit das profitable Wachstum wieder etwas beschleunigen. Im 12-Monats-Zeitraum stieg der ausschüttungsfähige Gewinn vor Veräußerungen nur um 14%.

Die größten Beiträge lieferten das Asset Management und das Versicherungsgeschäft. 55 % des ausschüttungsfähigen Gewinns stammen aus dem Asset Management, das seinen Wert gegenüber dem Vorjahr um 9,5 % steigern konnte. Die gebührenabhängigen Erträge im Asset Management stiegen gegenüber dem Vorjahresquartal um 14%, da das gebührenpflichtige Kapital in den letzten 12 Monaten um 23% auf 539 Mrd. US-Dollar zum 30. Juni zunahm. Die Zuflüsse beliefen sich im Quartal auf 21 Mrd. US-Dollar und in den letzten 12 Monaten auf 135 Mrd. US-Dollar. Damit ist die Performance im wichtigsten Segment des Unternehmens gut.

Das Ergebnis aus dem Versicherungsgeschäft hat sich gegenüber dem Vorjahresquartal verdoppelt und trägt nun 29 % zum ausschüttungsfähigen Gewinn bei. Dies ist das Ergebnis eines Mix aus akquisitorischem und organischem Wachstum sowie einer guten Anlageperformance. Die Versicherungsvermögen stiegen auf über 115 Mrd. US-Dollar. Die organischen Zuflüsse liegen bei 0,5 Mrd. US-Dollar, unter anderem durch den Verkauf von Rentenversicherungen an Privatkunden und institutionelle Anleger.

Anlagerendite als Katalysator

Hinzu kam eine durchschnittliche Anlagerendite auf das Versicherungsvermögen von 5,4 %, die um 1,8 % über den durchschnittlichen Kapitalkosten lag. Die schrittweise Neupositionierung des Anlageportfolios soll den annualisierten Gewinn des Geschäftsbereichs von derzeit rund 0,5 Mrd. US-Dollar in naher Zukunft auf 2 Mrd. US-Dollar steigern.

In den letzten Tagen hat eine Tochtergesellschaft von Brookfield Wealth Solutions eine Vereinbarung über die Rückversicherung von Pensionsverpflichtungen bekannt gegeben. Dies ist die erste Transaktion in diesem Bereich und zeigt, dass das Management bestrebt ist, das Geschäft mit Vermögenslösungen zu diversifizieren und auszubauen. Das Versicherungsgeschäft soll weiter wachsen und ein Werttreiber für die Zukunft sein.

Die übrigen operativen Geschäftsfelder entwickeln sich stagnierend und verlieren etwas an Bedeutung. Der Anteil am ausschüttungsfähigen Gewinn sinkt von 34,6 % auf 28,3 %. Unter dem Strich steht ein leichtes Minus von 2,7 % auf 356 Mio. US-Dollar ausschüttungsfähigen Gewinn. Der wichtigste Teil, das Kern-Immobilienportfolio, konnte leicht zulegen, der operative Gewinn stieg auf vergleichbarer Basis um 4% gegenüber dem Vorjahresquartal. Positiv zu vermerken ist, dass Bookfield 6 Mio. Quadratfuß Büro- und Einzelhandelsimmobilien zu 10 % höheren Mieten als zuvor vermieten konnte.

Wachstum durch Immobilienkäufe

Eine Zunahme der Immobilien- Transaktionsaktivitäten ist auch spürbar. Das Unternehmen schloss Immobilienverkäufe im Wert von über 17 Mrd. US-Dollar ab. Darunter waren Einkaufszentren in den USA, ein Luxusresort in den USA, mehrere Anlagen für erneuerbare Energien weltweit und ein Bürogebäude in den USA. Alle diese Transaktionen sollen attraktive Renditen erwirtschaften.

Das Management von Brookfield ist nach wie vor sehr zuversichtlich und kauft weiterhin eigene Aktien zurück. In den letzten 12 Monaten wurden 1% der ausstehenden Aktien im Wert von 1 Mrd. US-Dollar vom Markt genommen. Die Bilanz des Unternehmens ist weiterhin stabil und die Schulden des Unternehmens haben eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von 13 Jahren mit moderaten Fälligkeiten bis Ende 2025. Langfristige Vermögenswerte sollten immer mit langfristigen Verbindlichkeiten finanziert werden. Das Management hat dies verstanden.

Mit dieser stabilen Bilanz können weitere Chancen genutzt werden.

Das Management sitzt mit den Aktionären im selben Boot, denn es hält selbst knapp 19 % der Aktien und will weiterhin eine Gesamtrendite von über 15 % p.a. erzielen. Aufgrund des guten Rufs von Brookfield und der Kapitalstärke erscheint dies auch weiterhin realistisch. Wir sind von Brookfield bereits seit der Empfehlung im Dezember 2016 überzeugt, und nun schließen sich uns namhafte Investoren wie Bill Ackmann an.

Was das Unternehmen macht

Asset Management

Vermögensverwaltungsgeschäft ist einer der weltweit führenden Verwalter alternativer Anlagen mit einem verwalteten Vermögen von über 1.000 Mrd. US-Dollar. zum 30. September 2024 in den Bereichen Infrastruktur, erneuerbare Energien, Immobilien, Private Equity und Kredite. Das Unternehmen legt das Kapital seiner Kunden langfristig an. Einnahmen kommen von Gebühren und Performance – Fees (Carried Interest).

Insurance Solutions

Über seine Tochtergesellschaften bietet der Geschäftsbereich Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen Rückversicherungsprodukte auf Rentenbasis an und agiert als direkter Emittent von Produkten für den Risikotransfer von Pensionsplänen für Pensionssponsoren. Dabei versucht der Geschäftsbereich, langfristige Verbindlichkeiten mit einem Portfolio hochwertiger Anlagen zu kombinieren, um attraktive, risikobereinigte Renditen zu erzielen.

Operating Businesses

Beteiligungen an Renewable Power and Transition, Infrastructure und Private Equity, Alle diese Geschäftsbereiche zeichnen sich durch eine starke sektorale und geografische Diversifizierung, stabile und oft inflationsgebundene Ertragsströme aus.

Wo liegen die größten Chancen?

Das Portfolio von Brookfield bietet einige Zukunftschancen wie erneuerbare Energien und Datenautobahnen wie Funkmasten und Glasfaserkabel. Diese können durch gute Erträge aus dem Asset Management und dem Versicherungsgeschäft finanziert werden.

Wo liegen die größten Risiken?

Das Risiko wäre ein Imageverlust durch eine oder mehrere Fehlinvestitionen. Eine Überregulierung des Sektors, wie sie bei den Banken zu beobachten ist, könnte sich ebenfalls negativ auswirken.

Der Artikel Kann die TOP-Aktie Brookfield eine Rendite von mehr als 15% pro Jahr erzielen? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Offenlegung: Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Brookfield Corp.

Aktienwelt360 2024