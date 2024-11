EQS-News: Wolftank Group stärkt Wasserstoff-Positionierung weiter mit neuen Aufträgen im Gesamtwert von EUR 10 Mio.

EQS-News: Wolftank Group AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Nachhaltigkeit

Wolftank Group stärkt Wasserstoff-Positionierung weiter mit neuen Aufträgen im Gesamtwert von EUR 10 Mio.



Wasserstoff-Tankstellen für öffentliche Busse in Kärnten und Südtirol

Strategischer Schritt in neues Marktsegment: Wasserstoff-Betankung von Baumaschinen

Die Wolftank Group AG (ISIN: AT0000A25NJ6), führender Anbieter von Umwelt- und Energielösungen, unterstreicht ihre Innovationsrolle im Bereich grüner Mobilität und verstärkt mit einer Reihe von neuen Aufträgen seine Positionierung im Bereich Wasserstoff. In dem am Freitag präsentierten Projekt des Landes Kärnten für die österreichweit erste Wasserstoff-Busflotte im Regionalverkehr errichtet die Wolftank Group im Auftrag des Projektpartners GUTMANN GmbH eine Wasserstofftankstelle für die Betankung von 35 öffentlichen Bussen in Villach. Zusätzlich übernimmt sie für zehn Jahre die Wartung. Die Gesamtsumme des Auftrags beläuft sich auf rund EUR 5,3 Mio.

In Südtirol wird die Wolftank Group in Zusammenarbeit mit Gemmo SpA eine Wasserstofftankstelle für die Südtiroler Verkehrs AG (SASA) in Meran errichten. Diese wird den Betrieb von 15 Wasserstoffbussen und weiteren Fahrzeugen mit 700-bar-Technologie sicherstellen. Mit einem Auftragsvolumen von EUR 3 Mio. stellt dieses Projekt einen wichtigen Meilenstein für den öffentlichen Verkehr in der Region dar. Für SASA errichtete die Wolftank Group bereits im Jahr 2021 die erste Wasserstoff-Tankstelle in Bozen, Anfang 2024 hat sie zusammen mit Gemmo den Auftrag zur Erweiterung dieser Tankstelle erhalten.

Neues Marktsegment: Wasserstoff-Betankung von Baumaschinen

Mit einem signifikanten neuen Projekt erschließt die Wolftank Group ein neues Marktsegment für seine Wasserstofftechnologie: Nach der Betankung von Bussen und Zügen im öffentlichen Verkehr sowie von Gabelstaplern in der Intralogistik-Branche startet das Unternehmen nun einen Auftrag im Baumaschinen- und Bergbau-Sektor. Für ein Pilotprojekt, in dem ein wasserstoffbetriebener Großradlader in einem österreichischen Steinbruch zum Einsatz kommt, errichtet Wolftank eine containerbasierte Wasserstofftankstelle. Diese flexible und transportable Lösung ermöglicht die Dekarbonisierung eines stark emissionsbelasteten Sektors und unterstreicht die Innovationskraft der Wolftank Group. Das Projektvolumen beträgt EUR 1,8 Mio.

„Wasserstoff ist für viele schwer zu elektrifizierende Branchen die einzige realistische Lösung, die entscheidend zur Dekarbonisierung beiträgt. Unsere Betankungs-Technologie bietet für wasserstoffbetriebene Baumaschinen eine einzigartige Kombination aus Flexibilität, Effizienz und Nachhaltigkeit“, erklärt Peter Werth, CEO der Wolftank Group. „Das ist ein zukunftsweisender Markt, in dem wir langfristige Perspektiven und großes Potenzial sehen.“

