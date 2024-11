APA ots news: Suchard verzaubert die Falstaff Gala 2024

Ein Abend mit edlen Tropfen und intensiver Schokolade WIEN, 26.11. 2024 (APA-ots) - Die österreichische Weinwelt feierte am 25. November 2024 ein rauschendes Fest: Die Falstaff Rotwein Gala 2024 in der Wiener Hofburg begeisterte über 2.000 Gäste mit einer einzigartigen Kombination aus hochkarätigen Rotweinen gekrönt von exquisiter Zartbitterschokolade von Suchard. Winzer:innen, renommierte Sommeliers und Weinliebhaber:innen, erlebten eine unvergessliche Nacht, die ganz im Zeichen des österreichischen Rotweins und Zartbitterschokolade von Suchard stand. Im Zuge der Gala wurde der neue Falstaff Rotweinguide 2025 präsentiert und die Top-Winzer:innen des Landes ausgezeichnet. Zwtl.: Ein wahres Fest für die Sinne: Falstaff - Suchard Pairings Ein Highlight der Rotweingala waren die exklusiven Falstaff - Suchard Pairings : erstmals in der Geschichte verwöhnte auch Suchard die Gäste. Ausgewählte prämierte Rotweine trafen auf erlesene Schokoladenkreationen von Suchard, die die vielfältigen Aromen der edlen Tropfen perfekt ergänzten und so für ein einzigartiges Geschmackserlebnis sorgten. Die Kombination aus intensiven Fruchtnoten, samtigen Tanninen und der Süße und Zartheit der Schokolade begeisterte die Gäste. Alle Suchard-Wein Pairings finden Sie auf Instagram @suchard_austria Die acht Tafelsorten von Suchard (nähere Informationen: www.suchard.at) sind die perfekte Möglichkeit inmitten des Alltags eine Auszeit zu nehmen! Durch die raffinierten Schokoladenkreationen aus knackigen Nüssen, Marzipan oder Orange mit Zartbitter Schokolade entstehen intensive Geschmackserlebnisse und der langanhaltende Schmelz von Suchard sorgt für genussvolle und wahrhaftige Me-momente: getreu dem Motto " ICH BIN DANN MAL ICH ".* Über Mondelz International Mondelz International Inc. (NASDAQ: MDLZ) bestärkt Menschen in über 150 Ländern darin, auf die richtige Art und Weise zu snacken. 2023 verzeichnete das Unternehmen einen Netto-Umsatz von rund 36 Milliarden US-Dollar und ist ein führender Snacking-Anbieter mit beliebten Marken wie Milka, Oreo, Philadelphia, TUC und Toblerone. Mondelz International ist im Standard & Poor's 500 Index, im NASDAQ 100 und im Dow Jones Sustainability Index gelistet. Mehr über uns erfahren Sie unter www.mondelezinternational.com/ . Das Presseportal für Deutschland, Österreich und die Schweiz finden Sie hier: https://urldefense.com/v3/__http:/www.mynewsdesk.com/de/mondelez- germany__;!!FMox2LFwyA!py1w98tB3v- UP6vF2N6MiNH9AfyH1nN8XxuouP0SXd429r2mwLEmwxr0K0zELlbPsl_76mUTUeLUMDY- BAB3ee6TQfxAhenWTYkg$ Wir freuen uns über zahlreiche Berichterstattungen und stehen für Rückfragen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Bildmaterial finden Sie zur freien Verwendung unter Angabe des Copyrights anbei. *Genießen Sie Alkohol verantwortungsvoll. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Mondelez Österreich GmbH Laura Ecker Sperlich Telefon: +43 (0) 676 - 514 40 53 E-Mail: laura.eckersperlich@mdlz.com Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/14921/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0132 2024-11-26/15:21