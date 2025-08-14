Werbung ausblenden

APA ots news: Infrastruktur bleibt gefragt.

dpa-AFX · Uhr
Infrastruktur
    Kommunalkredit fokussiert auf stabiles Kerngeschäft im Bereich  
Infrastrukturfinanzierungen. Marktvolatilität dämpft das 
Halbjahresergebnis 2025. 

Wien (APA-ots) - - 

Neugeschäftsvolumen > EUR 630 Mio. 

- 

Operatives Ergebnis EUR 53,6 Mio. 

- 

Cost-Income-Ratio verbesserte sich auf 37,9 % 

- 

Return on Equity nach Steuern 12,1 % 

- 

Covered Bond Rating verbessert 

- 

Erfolgreiche Tier II-Anleihe über EUR 150 Mio., 3,6-fach 
überzeichnet 

- 

EUR 500 Mio. Senior Preferred Bond 2,6-fach überzeichnet 

Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) hat ihre Zahlen für 
das erste Halbjahr 2025 vorgelegt. Das Ergebnis spiegelt ein 
schwieriges gesamtwirtschaftliches Umfeld der ersten sechs Monate 
wider, zeigt aber zugleich, dass die Finanzierung essenzieller 
Infrastruktur als Kerngeschäft der Bank weiterhin hohe Relevanz hat. 

Das Marktumfeld war im ersten Halbjahr 2025 von den Folgen der 
Zinswende, geopolitischen Spannungen und regulatorischen 
Unsicherheiten geprägt. Die damit einhergehende Volatilität führte zu 
Verzögerungen bei Projekten - insbesondere auf Seiten der 
Projektträger, die sich angesichts unsicherer Zinsperspektiven und 
Förderbedingungen zurückhaltend zeigten - während Überliquidität und 
Kapitalzuflüsse aus den USA den Wettbewerb erhöhten. Laut IJGlobal 
lag das Finanzierungsvolumen für Infrastruktur- und Energieprojekte 
weltweit bei rund 19 % unter dem Vorjahreswert. Auf dem Markt zeigte 
sich zudem ein Trend zu Club-Deals mit breiterer Allokation auf 
mehrere Finanzierungspartner und kleineren Einzelvolumina. 

Zwtl.: Kommunalkredit zeigt sich in schwierigem Umfeld operativ 
solide 

Auch die kurzfristige Geschäftsentwicklung der Kommunalkredit war 
von den fordernden Marktbedingungen beeinflusst. Das operative 
Ergebnis lag laut IFRS bei EUR 53,6 Mio. (-14 % vs. H1 2024), der 
Return on Equity nach Steuern bei soliden 12,1 %. Während das erste 
Quartal verhalten verlief, zog die Pipeline der Kommunalkredit ab Mai 
deutlich an. 

Kommunalkredit nutzte ihre stabilen Investorenbeziehungen und 
eine strategisch gesicherte Liquiditätsposition, um in der 
verbesserten Marktdynamik Projekte in mehreren europäischen Ländern 
anzustoßen - darunter Datencenter, Onshore-Windkraft-, Photovoltaik- 
und Sozialinfrastrukturvorhaben in Deutschland, Italien, den 
Niederlanden und Rumänien. Mit über EUR 630 Mio. lag das 
Neugeschäftsvolumen im Vergleich zur Entwicklung des Gesamtmarkts auf 
robustem Niveau (H1 2024: EUR 1.042 Mio.). 

"2025 ist ein Jahr der Transformation. Dies betrifft uns wie auch 
nahezu alle Wirtschaftssektoren. Diese Entwicklung war grundsätzlich 
früh erkennbar und wurde offen kommuniziert. Mit unserer Performance 
folgen wir unserem Plan, haben unsere Strategie weiterentwickelt, 
neue Impulse gesetzt und frühzeitig auf Veränderungen reagiert" , so 
Interim-CEO Sebastian Firlinger. "Wir haben gezielt in Zukunftsthemen 
investiert - darunter in den Ausbau von Beratungs- und Asset- 
Management-Aktivitäten sowie in die Weiterentwicklung unserer IT- 
Infrastruktur. Auch personell haben wir weitere Future Minds an 
Bord geholt." 

Zwtl.: Investorenvertrauen und Kapitalbasis weiter gestärkt 

Auch auf Investorenseite konnte Kommunalkredit positive Impulse 
setzen. Ihr Vertrauen spiegelte sich in mehreren erfolgreichen 
Transaktionen wider: Im März hob S&P das Rating für Covered Bonds auf 
"AA-/stabil" an. Ebenfalls im März platzierte Kommunalkredit mit EUR 
500 Mio. einen Senior Preferred Bond in Benchmark-Format, der 2,6- 
fach überzeichnet war. Im Juni folgte eine EUR 150 Mio. Tier II- 
Anleihe, die trotz des unmittelbar zuvor ausgebrochenen Israel-Iran- 
Konflikts 3,6-fach überzeichnet wurde. 

Darüber hinaus beteiligten sich IFC (International Finance 
Corporation) und AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) mit 
insgesamt EUR 200 Mio. an einer Senior Unsecured Bond-Emission zur 
Finanzierung von Infrastrukturprojekten in Mittel- und Osteuropa. 

Zum Halbjahresende 2025 lag die Kernkapitalquote bei über 19 %, 
das Kernkapital betrug EUR 779,1 Mio. Die erfolgreiche Tier-II- 
Emission stärkt die regulatorischen Puffer der Kommunalkredit und 
schafft Spielraum für weiteres gezieltes Wachstum in den europäischen 
Märkten. Parallel dazu investiert Kommunalkredit in technologische 
Modernisierung, den Ausbau der Digitalisierung und die Neuausrichtung 
zentraler Prozesse. Erfolge zeigen sich deutlich: Die Cost-Income- 
Ratio verbesserte sich im ersten Halbjahr 2025 auf 37,9 % (H1 2024: 
39,0 %). 

Ab September 2025 übernimmt Jacques Ripoll das CEO-Mandat der 
Kommunalkredit. Er bringt jahrzehntelange Erfahrung aus leitenden 
Positionen bei Crédit Agricole und Banco Santander mit. Seine 
Bestellung gilt als strategischer Schritt zur Stärkung der 
internationalen Marktpräsenz. Ripoll ergänzt ein Vorstandsteam, das 
für Kontinuität und fachliche Tiefe steht: Sebastian Firlinger (CFO, 
CRO), John Weiland (CCO) und Nima Motazed (COO) bleiben in ihren 
Funktionen und werden den Wachstumskurs gemeinsam mit dem neuen CEO 
fortsetzen. 

Der Halbjahresfinanzbericht 2025 der Kommunalkredit ist ab sofort 
verfügbar unter https://www.kommunalkredit.at/investor- 
relations/finanzberichte 

Rückfragehinweis: 
   Kommunalkredit Austria AG 
   Corporate Communication & Marketing 
   Mag. Marcus Mayer 
   Telefon: +43 1 31631 593 
   E-Mail: communication@kommunalkredit.at 
   Website: https://www.kommunalkredit.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/409/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0026    2025-08-14/09:29
