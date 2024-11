AKTIE IM FOKUS: Easyjet nähern sich Jahreshoch - Experten loben Ausblick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Easyjet sind am Mittwoch nach Geschäftszahlen zeitweise auf das höchste Niveau seit April geklettert. Die Papiere der Briten rückten mit gut 4 Prozent Plus an das damalige Jahreshoch heran.

"Der Ausblick ist solide, verglichen mit der mauen Kursentwicklung", kommentierte Harry Gowers von JPMorgan. Denn die Aktien seien im Jahresverlauf nur wenig gestiegen, trotz robusterer Ergebnisse und auch Preise als bei der Konkurrenz. Er sah demnach eine Kaufchance.

Der UBS-Experte Jarrod Castle fand die Ergebnisse beruhigend, Patrick Creuset von Goldman Sachs sah den Ausblick etwas über den Erwartungen./ag/jha/