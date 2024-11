Aktienkurs unter Druck - Samsung krempelt Führungsspitze im Chipgeschäft um

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Seoul (Reuters) - Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics ordnet seine Führungsspitze im Chipgeschäft neu.

Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, wird Jun Young Hyun neuer Leiter des Speicherchipgeschäfts und Co-CEO des Unternehmens. Han Jin Man übernimmt die Leitung der Halbleiter-Auftragsfertigung und wird zum Präsidenten befördert. Nam Seok Woo, bislang verantwortlich für die technische und operative Leitung der Chipfabriken, wurde zum Chief Technology Officer der Halbleiterfertigung ernannt. Die Umstrukturierung erfolgt vor dem Hintergrund sinkender Aktienkurse und der Sorge von Investoren, dass Samsung bei der Lieferung von High-End-Chips an Nvidia auf dem boomenden Markt für künstliche Intelligenz (KI) hinter seinen Rivalen zurückbleibt. Samsungs Halbleitersparte verzeichnete im dritten Quartal einen Gewinneinbruch von 40 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Das Unternehmen hat Schwierigkeiten, mit seinen Rivalen TSMC und SK Hynix mitzuhalten, die dank des KI-Booms im dritten Quartal Rekordergebnisse erzielten. Samsung-Chef Jay Y. Lee sprach Anfang der Woche von beispiellosen Herausforderungen" für den weltgrößten Hersteller von Speicherchips, Smartphones und Fernsehern. Darüber hinaus belasten Sorgen über die Auswirkungen von US-Zöllen unter der neuen Regierung des designierten US-Präsidenten Donald Trump die Samsung-Aktie, die in diesem Jahr um mehr als 25 Prozent gefallen ist und damit zu den schlechtesten unter den großen Chipherstellern gehört.

(Bericht von Hyunjoo Jin, Heekyong Yang, Hyunsu Yim und Joyce Lee, geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)