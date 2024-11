DAX® - Flagge und Bollinger Band als Taktgeber

Nach den Zugewinnen des Vortages kam es gestern beim DAX® zu einer Atempause. Charttechnisch schlägt sich das jüngste Luftholen in einem „doji“ nieder. Dieses Kerzenmuster signalisiert eine gewisse Unsicherheit bezüglich der künftigen Bewegungsrichtung und spiegelt den Respekt vor zwei ganz wichtigen Barrieren wider. Gemeint ist die Kombination aus dem Abwärtstrend der letzten Wochen (akt. bei 19.413 Punkten) und dem oberen Bollinger Band (akt. bei 19.460 Punkten). Gelingt der Sprung über diese beiden Hürden, kann die Kursentwicklung seit Mitte Oktober als trendbestätigende Flagge interpretiert werden (siehe Chart). In Sachen „Jahresendrally“ wäre das vermutlich ein ganz entscheidender Katalysator, denn rein rechnerisch hält das angeführte Flaggenmuster ein Kursziel von 20.200 Punkte bereit. Da die „Thanksgiving-Woche“ im Regelfall sehr konstruktiv verläuft, befinden sich die deutschen Standardwerte derzeit in einem günstigen saisonalen Umfeld, um einen Ausbruch zu realisieren. Dabei hilft der höchste S&P 500®-Schlusskurs der Historie, verbunden mit einem erneuten Allzeithoch (6.025 Punkte). Auf der Unterseite bilden beim DAX® die horizontalen Unterstützungen bei 19.000/18.900 Punkten weiter einen essentiell wichtigen Rückzugsbereich.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

