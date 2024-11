Electronic Arts - Deckel gelüftet!

Seit dem Jahr 2018 hat die Aktie von Electronic Arts bei rund 150 USD immer wieder wichtige Hochpunkte ausgeprägt. Nach fünf vergeblichen Anläufen ist dem Technologietitel nun der Ausbruch gelungen. Der Vorstoß in „uncharted territory“ geht mit dem Abschluss eines aufsteigenden Dreiecks einher (siehe Chart). Dank dieses trendbestätigenden Kursmusters könnte der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend nun wieder Fahrt aufnehmen. In die gleiche Kerbe schlagen auch diverse Indikatoren. So verfügt das Papier aktuell über eine hohe Relative Stärke (Levy), während der MACD ebenfalls „long“ positioniert ist. Das kalkulatorische Anschlusspotenzial – abgeleitet aus dem o. g. Dreieck – lässt sich auf rund 75 USD veranschlagen, was im Umkehrschluss zu einem Kursziel von rund 225 USD führt. Auf dem Weg in diese Region definieren die 138,2%-Fibonacci-Projektion sowie das 161,8%-Pendant des 2018er-Rückschlags (180,81/199,06 USD) zwei der wenigen verbliebenen Zwischenziele. Der besondere Charme solcher Ausbruchssituation liegt allerdings vor allem darin, dass sie regelmäßig enge Stopps ermöglichen. Konkret sollte die EA-Aktie nicht mehr nachhaltig unter die Ausbruchsmarken bei 150 USD zurückfallen.

Electronic Arts (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Electronic Arts

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

