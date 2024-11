EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Alexandra Dambeck, Geschäft im Rahmen der Ausübung eines Umwandlungsrechts aus einem Managementbeteiligungsprogramm, an dem Alexandra Dambeck teilnimmt. ...

Geschäft im Rahmen der Ausübung eines Umwandlungsrechts aus einem Managementbeteiligungsprogramm, an dem Alexandra Dambeck teilnimmt. Die Ausübung berechtigt Alexandra Dambeck auf Basis des XETRA-Schlusskurses am Ausübungstag (EUR 25,66) zum Erhalt von 21.328 Aktien am Emittenten und einer Anzahl Aktien am Emittenten im Wert von EUR 20.303 auf Basis des XETRA-Schlusskurses vom 3. April 2025 im Austausch für die von Alexandra Dambeck gehaltene Beteiligung an einer Gesellschaft, die ihrerseits eine indirekte Beteiligung am Emittenten hält. Der Vollzug der Umwandlung wird voraussichtlich am 4. April 2025 erfolgen.