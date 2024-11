Tagesausblick für 28.11.: DAX kaum verändert. Inflationsdaten erwartet

Auch heute geriet der DAX® unter Druck. Er eröffnete bei knapp 19.250 Punkten und erreichte seinen Tiefstand bei 19.150 Punkten. Mittlerweile hat er sich wieder etwas nach oben gekämpft und notiert fast auf Eröffnungsniveau. Anleger müssen zahlreiche US-Daten verarbeiten. Morgen sollten Anleger die deutschen Inflationsraten im Auge behalten. Impulse aus Übersee sollten morgen ausbleiben, denn die Börsen haben feiertagsbedingt geschlossen.

Am Anleihemarkt nahmen die Notierungen für 10-jährige Bundesanleihen kräftig ab. Die Rendite 10-jähriger Staatspapiere sank dabei zeitweise unter die Marke von 2,135 Prozent. Die Rendite 2-jähriger Staatspapiere stagnierte währenddessen um die Marke von 2,03 Prozent. In den USA bewegten sich die Renditen für 2- und 10-jährige US-Anleihen abwärts. Die 2-Jährigen sanken um mehr als 0,7 Prozent und die 10-jährigen Anleihen um mehr als 0,8 Prozent. An den Rohstoffmärkten verlief es heute wieder ruhiger. Der Goldpreis stagnierte bei 2.640 USD und der Kurs für eine Feinunze Silber fiel unter die Marke von 30,15 USD um 0,8 Prozent. Auch die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil verringerte sich um rund 0,25 Prozent und pendelte um die Marke von 72,30 USD. Brent Oil fehlt es in diesen Tagen an einer klaren Richtung.

Unternehmen im Fokus

Aroundtown hat die Erwartungen beim Gewinn in diesem Jahr an den oberen Rand der Prognosespanne angehoben. Die Aktie kletterte um mehr als 8 Prozent auf über 3,10 EUR. Damit stieg das Papier an die Spitze des MDAX®. Auch bei Vonovia zeichnete sich ein bemerkenswerter Auswärtstrend ab. Das Papier stieg im Xetra-Handel um mehr als 3 Prozent. Grund dafür sind die nachlassenden Renditen am Anleihenmarkt. Aber auch die wieder besser werdende Stimmung im Immobiliensektor trug dazu bei. SAP zählt heute zu den Verlierern im DAX®. Seit Anfang der Woche befindet sich die Aktie des Softwarekonzerns auf einer Abwärtsfahrt. Das US-Modeunternehmen Urban Outfitters hat mit seinen Quartalszahlen die Anleger in Kauflaune gesetzt. Das Unternehmen konnte seinen Nettoumsatz im dritten Quartal um 6,3 Prozent gesteigert. Analysten hoben ihre Kursziele daraufhin an.

Delek Group, Deutsche Beteiligungs AG, Gigaset, GK SOFTWARE, IMMOFINANZ, Remy Cointreau, TAURON Polska Energia, Varia US Properties und weitere Unternehmen veröffentlichen morgen Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Wichtige Termine

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.300/19.500/19.667 Punkte Unterstützungsmarken: 18.756/18.930/19.103 Punkte Der DAX® eröffnete mit einem leichten Gap nach unten. Der Leitindex sank im Tagesverlauf auf ein Tief von knapp 19.150 Punkte und kämpfte sich dann wieder auf Eröffnungskurs zurück. Gelingt der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 19.300 Punkten eröffnet sich die Chance auf eine Erholung bis 19.500 Punkte. Unterstützung findet der Index bei der Marke von 19.103 Punkten. Der kurzfristige MACD-Indikator signalisiert eine abschwächende Trendbewegung. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 03.09.2024 – 27.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 28.01.2019 –27.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de