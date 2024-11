Adidas – Neuausrichtung zahlt sich aus

Trotz guter Zahlen und Prognoseerhöhungen gab die Aktie von Adidas in den zurückliegenden Wochen zeitweise deutlich nach. Die Angst vor Strafzöllen in den USA belastete das Papier. Nun deutet sich eine Erholung an.

„2023 war ein Übergangsjahr,“ erklärte einst Konzernchef Björn Gulden. 2024 sollten die Lorbeeren für die im Vorjahr eingeleiteten Maßnahmen geerntet werden. Dem Zahlenwerk für die ersten neun Monate zufolge hat der Sportartikelhersteller geliefert. In Europa, Lateinamerika, Schwellenländer sowie Asien (excl. China) legte der Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres jeweils zweistellig zu. Das China-Geschäft wuchs zwar nur um 9 Prozent und in den USA verbuchte der Konzern erneut einen Umsatzrückgang. Dennoch erhöhte Adidas im Jahresverlauf drei Mal die Prognosen für den Gewinn und den Umsatz.

Die Strategie von Gulden basiert auf die Stärkung des Fachhandels und eine engere Zusammenarbeit mit lokalen Marken und Partnern. Die lokalen Trends sollen noch stärker in den Fokus rücken. Adidas-Sneaker liegen derzeit durchaus im Trend. Ozweego und Samba zählten 2024 nach Angaben von RunRepeat zu den heißesten Life Style Schuhen. Die Konsumbereitschaft ist in einigen Ländern zwar weiterhin schwach. Dennoch gingen die Lagerbestände im abgelaufenen Quartal weiter zurück und stimulieren Neubestellungen.

In den zurückliegenden Wochen kam die Aktie zeitweise unter Druck. Hintergrund sind mögliche Strafzölle auf US-Importe. Der künftige US-Präsident Donald Trump hat bereits im Wahlkampf klar gemacht, dass er die Einfuhrzölle auf Importe aus China und Europa erhöhen wird, um die Produktion im eigenen Land zu stimulieren. Höhere Einfuhrzölle für Waren aus China hat er kürzlich noch einmal als eines seiner ersten Amtshandlungen im Januar angekündigt. Adidas generierte in den ersten neun Monaten des Jahres rund 21 Prozent des Umsatzes in den USA. ein großer Teil der Waren kommt aus China. Von Strafzöllen könnte somit Adidas auch betroffen sein.

Einer Studie von Research and Markets zufolge dürfte der Markt für Footwear in den kommenden Jahren weiter wachsen. In China sollen 2024 rund 300 neue Adidas-Läden öffnen. Der Konzern setzt somit weiter auf Expansion. Angesichts eines positiven Ausblicks und eines robusten Zahlenwerks stuft ein großer Teil der Analysten nach Angaben von Refinitiv die Aktie mittelfristig als haltens- oder gar kaufenswert ein. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 30 ist die Aktie jedoch sportlich bewertet. Die anhaltende Angst vor Strafzöllen, schlechte Nachrichten aus dem Sektor oder eine Konsolidierung des Gesamtmarkts könnten die Aktie (weiter) unter Druck setzen.

Chart: Adidas Widerstandsmarken: 223,60/240,50 EUR Unterstützungsmarken: 190,95/200,40/209,85/220,80 EUR Die Aktie von Adidas prallte anfang der Woche an der unteren Begrenzung des seit Mitte März gebildeten Seitwärtstends nach oben ab und schob sich bereits bei EUR 220,90 über die 200-Tage-Durchschnittslinie. Der kurzfristige MACD-Indikator signalisiert steigendes Abwärtsmomentum. Die nächste Hürde liegt bei EUR 223,60. Bei einem Ausbruch über dieses Level eröffnet sich weiteres Potenzial bis EUR 240,50. Unterstützung findet die Aktie bei EUR 209,85. Adidas in EUR; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 25.07.2023– 28.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Adidas in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 29.11.2019 – 28.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie (Express) Aktienanleihen Protect könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei der unten beschriebenen Express Aktienanleihe wird eine Barriere bei 50 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe oder oberhalb des Referenzpreises, wird das Papier vorzeitig ausgeübt. In diesem Fall erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennbetrag ausbezahlt. Andernfalls wird nur der jährliche Zinssatz ausbezaht und es verlängert sich die Laufzeit automatisch bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die Adidas-Aktie am 10. Januar 2028 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Die Wertpapiere eignen sich nicht für mittel- bis langfristige Investments. Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Bewertungstag Bemerkung Adidas Express Aktienanleihe Protect HV4Y75* 101,25%** 10.01.2028 Barriere: 50%***; Zinssatz: 5,20 % p.a. *Zeichnungsfrist bis 09.01.2025 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag: Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.11.2024; 09:05 Uhr

Faktor Bull Optionsscheine auf Adidas für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Adidas HC3WVQ 13,11 146,970107 165,3413 3 Open End Adidas HC2VP7 10,88 176,359298 198,4042 5 Open End Adidas HD1ZL3 4,78 192,890717 212,179789 8 Open End Adidas UG0MU9 14,33 205,706667 215,992 15 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.11.2024; 09:05 Uhr Faktor Bear Optionscheine auf Adidas für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Adidas HD5254 8,51 293,867754 275,501019 -3 Open End Adidas HD7JNL 7,29 264,478563 242,447499 -5 Open End Adidas HD94T4 10,42 242,4366 227,017698 -10 Open End Adidas HD995Q 4,99 235,08937 224,792458 -15 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.11.2024; 09:05 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der Adidas finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!