Swiss Prime Site: Rechtskräftige Baubewilligungen für Jelmoli-Haus und «YOND Campus» und weitere Portfoliostraffung durch Immobilienverkäufe

MEDIENMITTEILUNG

Zug, 28. November 2024

Erhalt der rechtskräftigen Baubewilligung für Umbau des Jelmoli-Hauses

Erhalt der rechtskräftigen Baubewilligung für «YOND Campus» in Zürich-Albisrieden

Fortschreitende Portfoliostraffung mit erwarteten Verkäufen von CHF 275 bis 300 Mio. bis Ende Jahr

Swiss Prime Site hat im Rahmen ihrer Entwicklungsprojekte rechtskräftige Baubewilligungen für die Repositionierung des Jelmoli-Hauses an der Zürcher Bahnhofstrasse sowie für das Neubauprojekt «YOND Campus» in Zürich Albisrieden erhalten. Beim ikonischen Jelmoli-Gebäude ist das Ziel, die Verkaufsflächen an die aktuellen Marktbedürfnisse anzupassen und das Gebäudeensemble mit neuen Nutzungen publikumsorientiert für die Zukunft zu gestalten. Der Rückbau und die Sanierungsarbeiten können damit unmittelbar nach Schliessung des Jelmoli-Warenhauses ab März 2025 beginnen. Nach umfassenden Umbauarbeiten inklusive der Reaktivierung der ursprünglichen Lichthöfe und der Implementierung eines nachhaltigen Energiekonzepts soll das Gebäude ab Ende 2027 neu genutzt werden. Der Gebäudekomplex zeichnet sich mit seinen 33‘000 m² über sechs Etagen besonders durch seine grossen, lichtdurchfluteten zusammenhängenden Flächen aus. Diese sind für moderne Büro- und Verkaufsflächen ideal geeignet und in der Zürcher Innenstadt besonders nachgefragt. Bereits im Sommer 2024 konnte mit der etablierten Warenhausgruppe Manor ein langfristiger Mietvertrag über drei Geschosse und eine Fläche von rund 13'000 m² nach der Repositionierung abgeschlossen werden. Zusammen mit weiteren Mietverträgen sind damit bereits rund 50% der Flächen vermietet; für weitere Flächen laufen derzeit Verhandlungen.

Darüber hinaus hat Swiss Prime Site auch die rechtskräftige Baubewilligung für das Projekt «YOND Campus» in Zürich-Albisrieden erhalten. Anknüpfend an den Erfolg der innovativen ersten Etappe des Projekts «YOND» entstehen auf dem ehemaligen Industrieareal zwei Neubauten mit analogen Nutzungskonzepten und total rund 35‘000 m² Mietfläche. Dabei werden sich vor allem Unternehmen aus dem Dienstleistungsbereich und dem produzierenden Gewerbe zentrumsnah ansiedeln. Swiss Prime Site ist mit verschiedenen Mietinteressenten in fortgeschrittenen Gesprächen und erwartet bei Baubeginn 2025 rund 50% Vorvermietungsstand.

Urs Baumann, CIO von Swiss Prime Site, sagt: «Der Erhalt der rechtskräftigen Baubewilligungen für das Jelmoli-Haus und den YOND Campus stellt ein ausgezeichnetes Zeugnis für unsere Entwicklungskompetenz dar und bedeutet, dass wir zwei sehr prominente Projekte planmässig durchführen können. Beide haben einen hohen Stellenwert in der Stadt Zürich – das an bester Zentrumslage gelegene Jelmoli-Haus ist von höchster gesellschaftlicher Bedeutung und der YOND Campus leistet als einer der grössten Gewerbe-Cluster in Zürich einen gleichermassen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Stadt- und Quartierentwicklung.»

Swiss Prime Site fokussiert ihr Portfolio weiterhin auf moderne, zentral gelegene und grössere Immobilien – dabei werden Objekte verkauft, welche aufgrund ihrer Lage oder Nutzung nicht optimal in die Strategie passen, wodurch wiederum Entwicklungsprojekte wie Jelmoli oder «YOND Campus» finanziert werden (sog. «Capital Recycling»). Aufgrund fortgeschrittener Verhandlungsprozesse bzw. verbindlicher Kaufgebote erwartet Swiss Prime Site, bis zum Jahresende Verkaufserlöse von insgesamt CHF 275 bis 300 Mio. mit einem Verkaufsgewinn von 3-5% über dem letzten Schätzwert zu realisieren.

