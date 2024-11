dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 29.11.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: MTU will 2025 erneut deutlich zulegen - Aktie im Plus

MÜNCHEN - Brummende Geschäfte mit Passagierflugzeugen stimmen den Münchner Triebwerksbauer MTU optimistisch für das neue Jahr. Neben einem Umsatzsprung stellt Noch-Konzernchef Lars Wagner eine deutliche Ergebnissteigerung in Aussicht. "Wir halten die MTU auch 2025 weiter auf Rekordkurs", sagte er laut Mitteilung vom Freitag. Der MTU-Aktie verhalfen die Neuigkeiten zu einem leichten Plus: Gegen Mittag notierte sie knapp zwei Prozent höher und näherte sich wieder ihrem Wochenhoch.

MAINTAL - Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer Norma Group will sich durch den Verkauf seiner Sparte für das Wassermanagement künftig vor allem stärker auf die allgemeine Industrie konzentrieren. Das Unternehmen hat einen Verkaufsprozess auf den Weg gebracht, wie es im hessischen Maintal mitteilte. An der Börse sorgte die Entscheidung am Freitag für Begeisterung: Die zuletzt schwach gelaufene Norma-Aktie sprang in der Spitze um fast 23 Prozent nach oben.

BERLIN/DUBAI - Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat den Angebotspreis beim Börsengang seiner lukrativen Nahost-Tochter Talabat wie erwartet am oberen Ende der Spanne festgesetzt. Der Ausgabepreis liege bei 1,60 Dirham (rund 0,41 Euro), teilte das im MDax notierte Unternehmen am Freitagmorgen in Berlin mit. Wenige Tage zuvor hatte Delivery Hero bereits wegen einer starken Investorennachfrage den Umfang seines Angebots erhöht. Insgesamt rechnet der Konkurrent von Just Eat Takeaway mit einem Bruttoerlös der Talabat-Erstnotiz von umgerechnet rund 1,9 Milliarden Euro. An der Börse legte die Aktie von Delivery Hero am Freitagmittag um 2,6 Prozent zu.

FRANKFURT - Aufsichtsratschef Martin Korbmacher zieht sich beim Onlinebroker Flatexdegiro nach dem Streit mit Großaktionär Bernd Förtsch nun doch zurück. Mit Ablauf der Hauptversammlung 2025 werde sein Mandat enden, weil er nicht für eine weitere Amtszeit kandidiere, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. Mit Korbmacher scheiden auch Britta Lehfeldt und Aygül Özkan aus dem Kontrollgremium aus. Der Aufsichtsrat werde nun das Auswahlverfahren für die Nachfolge vorantreiben, hieß es vom SDax -Unternehmen.

Weitere Meldungen -ROUNDUP: Protest der Amazon-Beschäftigten am 'Black Friday' -EU-Kommission genehmigt Milliarden-Hilfe für DB Cargo -ROUNDUP: Heckler & Koch profitiert von höherer Nachfrage nach Waffen -Experten: Deutsche Autobranche muss produktiver werden -Rheinmetall will bis 2026 Munitionsfabrik in Litauen bauen -Mahle übernimmt Thermomanagement-Spezialisten komplett -Schaden an einem Datenkabel in der Ostsee behoben -Krebsforscher: Rauchverbote im Freien hätten gesellschaftlich Wirkung -Deutschland: Weniger Schoko-Weihnachtsmänner hergestellt als 2023 -Schokoladen-Produkte deutlich teurer als vor einem Jahr -ROUNDUP/Handwerk: Zuschuss zum Führerschein statt Deutschlandticket -Garantiezins für Lebensversicherungen soll stabil bleiben -Kanzler zur Stahlkrise: Dürfen nicht erpressbar sein -Verband: Motorradhersteller KTM stellt Insolvenzantrag -Drogeriemarktkette Müller expandiert in Spanien -IAEA: Iran plant deutlichen Ausbau der Uran-Anreicherung -Umweltministerkonferenz für schnelleren Hochwasserschutz -Miersch nennt Habeck-Aussage zum Heizungsgesetz unwahr -ROUNDUP: Deutsche Bahn lässt Ankunftspläne in Bahnhöfen doch hängen -Litauen: Bergungsarbeiten nach Flugzeugabsturz gehen weiter

