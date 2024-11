ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt erneut zu - Rekord in Sichtweite

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag weiter zugelegt. Nach einem verhaltenen Vormittagshandel kam der deutsche Leitindex in Schwung. Auch begünstigt durch die freundlichen US-Börsen schloss er 1,03 Prozent fester mit 19.626,45 Punkten. Auf Wochensicht legte der Dax damit um 1,6 Prozent zu und im November um 2,9 Prozent. Zur Rekordmarke von 19.674 Punkten aus dem Oktober fehlen nur noch rund 0,2 Prozent beziehungsweise knapp 50 Punkte. Der MDax setzte seine Erholung am Freitag ebenfalls fort: Der Index der mittelgroßen Börsenwerte stieg letztlich um 0,36 Prozent auf 26.320,47 Punkte.

"Der heutige Wochen- und Monatsabschluss läutet für den Dax eine nächste potenziell bullische Phase ein", prognostizierte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Er sieht die positive Entwicklung als gute Vorlage für den Dezember. Denn der letzte Monat sei in einem US-Wahljahr üblicherweise der zweitbeste für die Wall Street - nach dem November.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte am Freitag um knapp ein Prozent vor. In Zürich und insbesondere London fielen die Gewinne bescheidener aus. In New York, wo nach dem gestrigen Feiertag nur verkürzt gehandelt wird, notierte der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss gut ein halbes Prozent im Plus. Der technologielastige Nasdaq 100 legte stärker zu.

Als Spitzenreiter im deutschen Nebenwerte-Index SDax schnellten die Aktien von Norma um über 14 Prozent hoch. Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer will sich durch den Verkauf seiner Sparte für das Wassermanagement stärker auf die allgemeine Industrie und die Autozulieferung konzentrieren. Dies seien große Neuigkeiten, hieß es in einem Kommentar der Investmentbank Oddo BHF. Damit würde enorm Wert geschaffen.

Eine Kaufempfehlung für Kion verschaffte den Anteilsscheinen mit plus 3,4 Prozent den ersten Platz im MDax. Analyst Tore Fangmann von der US-Investmentbank Bank of America ist nun generell optimistischer für Staplerhersteller. Er setzt auf eine hohe Nachfrage nach Logistik und Lagerautomatisierung im Zuge des globalen Trends zur Verlagerung des Betriebs ins nahegelegene Ausland.

Delivery Hero nahm mit einem Kursplus von knapp 2 Prozent den zweiten MDax-Platz ein. Der Essenslieferdienst legte den Angebotspreis beim Börsengang seiner lukrativen Nahost-Tochter Talabat wie erwartet am oberen Ende der Spanne fest. Wenige Tage zuvor hatte Delivery Hero wegen einer starken Investorennachfrage bereits den Umfang seines Angebots erhöht.

Im Dax zählten die Papiere von MTU mit einem Aufschlag von fast 3 Prozent zu den größten Gewinnern. Sie profitierten von der Veröffentlichung der Unternehmensziele für 2025. Jefferies-Analystin Chloe Lemarie lobte vor allem den Zielkorridor für das bereinigte operative Ergebnis. Der obere Rand liege 2 Prozent über der Markterwartung. Da der Triebwerkbauer üblicherweise konservativ plane, dürfte dies gut ankommen.

Der Euro zeigte sich mit 1,0544 US-Dollar weiter stabil. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs davor auf 1,0562 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg der Rentenindex Rex um 0,10 Prozent auf 127,22 Punkte. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von 2,12 Prozent am Vortag auf 2,07 Prozent. Der Bund-Future gewann 0,34 Prozent auf 134,85 Punkte./gl/men

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---