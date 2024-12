Sixt glänzt weiter im operativen Geschäft, niedriger Kurs bietet Chance

Sixt (WKN: 723132) hat im dritten Quartal 2024 sehenswerte Ergebnisse erzielt. Trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds konnte der Autoverleiher sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn neue Rekordwerte erreichen.

Sixt wächst in allen Regionen

Mit einem Umsatz von 1,24 Mrd. Euro verzeichnete Sixt im dritten Quartal 2024 das beste Ergebnis seiner Geschichte. Dies entspricht einem Anstieg von 10 % im Vergleich zum Vorjahresquartal und 60 % im Vergleich zum dritten Quartal 2019, dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie. Wichtig: Alle geografischen Segmente des Unternehmens trugen zu diesem Wachstum bei:

Nordamerika: +20 % Umsatzwachstum

Deutschland: +6,6 %

Europa (ohne Deutschland): +5,2 %

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte mit 542,4 Mio. Euro einen neuen Höchstwert, ein Plus von rund 14 % im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig konnte Sixt ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 246,4 Mio. Euro erzielen – nahezu identisch mit dem Vorjahreswert von 246,9 Mio. Euro. Dies entspricht einer EBT-Marge von 19,8 %.

SIXT kauft die Fahrzeuge wieder zu einem günstigeren Preis ein

Die Erfolgsfaktoren: Sixt konnte im dritten Quartal 2024 von verbesserten Einkaufskonditionen profitieren, da nach der Überwindung der Lieferengpässe Fahrzeuge zu deutlich attraktiveren Preisen beschafft wurden. Gleichzeitig setzte das Unternehmen erfolgreich auf ein konsequentes De-Risking der Flotte: In Europa lag der Anteil der Non-Risk-Fahrzeuge – also Fahrzeuge, die durch Rücknahmevereinbarungen abgesichert sind und für die Sixt kein Wiederverkaufsrisiko trägt – bei über 98 %. Zudem baute Sixt seine Premium-Strategie weiter aus. Der Premium-Anteil in der Flotte wurde auf knapp 60 % erhöht.

Zusätzlich investierte Sixt massiv in die Expansion und Digitalisierung. So eröffnete das Unternehmen im dritten Quartal zahlreiche neue Standorte, darunter der Times Square in New York und der George Bush Intercontinental Airport in Houston. In Europa wurden unter anderem neue Stationen in Berlin, Dresden, Paris, London, Parma und Lüttich eröffnet.

Im Jahr 2025 will SIXT wieder auf den profitablen Wachstumspfad zurückkehren.

Trotz der beeindruckenden Zahlen bleibt das makroökonomische Umfeld angespannt. Sixt sieht sich weiterhin mit Herausforderungen wie steigenden Zinsen, schwacher Konjunktur und geopolitischen Unsicherheiten konfrontiert. Besonders in Deutschland und Europa bleibt das Wirtschaftswachstum gedämpft.

Für das Gesamtjahr 2024 erwartet der Vorstand dennoch ein deutliches Umsatzwachstum und ein EBT von etwa 340 Mio. Euro. CFO Franz Weinberger sieht 2024 als Übergangsjahr.

Wir halten fest: Sixt zeigt, dass es auch in einem schwierigen Marktumfeld wachsen und profitabel bleiben kann. Mit einer konservativen Flottenplanung, dem Fokus auf Premium-Kundenerlebnisse und einer gezielten Expansion erscheint uns Sixt recht gut aufgestellt, um auch 2025 und darüber hinaus seine Marktchancen zu nutzen.

Wo liegen die größten Chancen?

Sixt hat seine globale Präsenz erfolgreich ausgebaut, insbesondere in Nordamerika, wo das Unternehmen im ersten Quartal 2024 einen Umsatzanstieg von 21,6 % verzeichnete. Die kontinuierliche Eröffnung neuer Stationen, einschließlich der sieben neuen Standorte in den USA, stärkt Sixts Position in einem wettbewerbsintensiven Markt und ermöglicht es dem Unternehmen, von einem breiteren Kundenstamm zu profitieren.

Sixt hat in Technologie investiert, um innovative Dienstleistungen wie SIXT charge zu entwickeln, eine Lösung, die die Nutzung von Elektromobilität vereinfacht. Die Partnerschaft mit Stellantis, die es Sixt ermöglicht, eine breite Palette von Fahrzeugen zu erwerben, stärkt zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Sixt in der sich schnell wandelnden Automobilbranche.

Mit einem erfolgreichen ersten Kreditrating von S&P und der Platzierung einer 500-Millionen-Euro-Anleihe hat Sixt seine finanzielle Stabilität unter Beweis gestellt. Diese Maßnahmen verbessern die Kapitalstruktur und unterstützen das Wachstum von Sixt.

Wo liegen die größten Risiken?

Als zyklisches Unternehmen ist Sixt anfällig für makroökonomische Schwankungen, einschließlich Zinsänderungen und wirtschaftliche Abschwünge, die die Nachfrage nach Mietwagen beeinflussen können. Das erste Quartal 2024 zeigte eine Herausforderung durch erhöhte Zinsaufwendungen, die das Ergebnis erheblich belasteten.

Die Integration von Elektrofahrzeugen in die Flotte ist mit finanziellen Risiken verbunden, darunter hohe Abschreibungen und eine geringere Nachfrage im Vergleich zu Verbrennungsfahrzeugen. Diese Probleme könnten sich weiterhin negativ auf die Rentabilität auswirken, wie die signifikanten finanziellen Belastungen im ersten Quartal 2024 gezeigt haben.

Die aggressive Expansionsstrategie von Sixt birgt Risiken, insbesondere in neuen Märkten, wo das Unternehmen mit regulatorischen Hürden und intensivem Wettbewerb konfrontiert sein könnte. Zudem erfordert das Management einer wachsenden globalen Präsenz erhebliche Ressourcen und eine sorgfältige strategische Planung.

Offenlegung: Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Sixt.

