Aktien Wien Schluss: Leitindex fällt etwas zurück

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch den Handel mit etwas leichter beendet. Der Leitindex ATX schloss nach einem vorübergehenden Ausflug in die Gewinnzone mit minus 0,14 Prozent und 3.543,55 Punkten. An den europäischen Leitbörsen ging es zur Wochenmitte hingegen überwiegend klar nach oben.

Belastet wurde der ATX vor allem von deutlichen Kursrückgängen der schwergewichteten Aktien von Andritz und Verbund. In einem starken europäischen Technologiesektor zogen hingegen die AT&S-Titel stark an.

Die Andritz-Titel büßten 5,4 Prozent auf 49,50 Euro ein. Hier wurden zwei stark divergierende Analystenmeinungen publik. Laut Medienberichten stuften die Experten von Barclays die Titel des Anlagenbauers auf "Underweight" ab und errechneten ein Kursziel von 40 Euro. Die Analysten der Baader Bank belassen hingegen die Titel von Andritz bei unverändertem Kursziel von 80 Euro und "Buy"-Votum weiterhin auf ihrer Top-Picks-Liste.

Die AT&S-Aktie stieg hingegen um 7,8 Prozent. Europaweit präsentierte sich der Technologiesektor in starker Verfassung, nachdem das US-Softwareunternehmen Salesforce am Vorabend überzeugende Zahlen vorgelegt hatte.

Die Papiere des Energieversorgers Verbund gaben deutliche 2,8 Prozent nach. Beim Branchenkollegen EVN gab es ein Minus von 1,7 Prozent zu sehen. Bei den schwergewichteten Banken gab es positive Vorzeichen zu beobachten. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Kursplus in Höhe von 2,1 Prozent verbuchen. Erste Group gewannen 0,4 Prozent und Bawag verbesserten sich um 0,4 Prozent./ste/mik/APA/mis