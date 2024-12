Die meistgehandelten Produkte: Spotify mit beeindruckender Jahresperformance!

Heute ist die Stimmung am deutschen Aktienmarkt äußerst positiv. Kurzzeitig hat der DAX® die 20.200 Punkte-Marke überschritten. Gestern ist der deutsche Leitindex erstmals über die Marke von 20.000 Punkten geklettert und hat damit die Jahresendrally eingeläutet. Zu den meistgehandelten Produkten am Mittwoch gehören Call-Optionsscheine auf Spotify.

Die Aktie des Streaming-Anbieters für Audio-Inhalte kletterte gestern um knapp 2,7 Prozent nach oben auf die Marke von 493,32 USD. Damit befindet sich das Papier in einem beeindruckenden Aufwährtstrend. Mit rund 30 Prozent Zuwachs im vergangenen Monat und über 150 Prozent auf Jahressicht. Auch die Zahlen zum letzten Quartal konnten überzeugen. Mit einem starken Wachstum und Ausblick ist das Unternehmen stark aufgestellt. Spotify verzeichnete 252 Millionen zahlende Abonnenten und damit ein Anstieg von 12 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum. Auch Call-Optionsscheine auf Deutsche Telekom sind heute stark gefragt. Die Aktie des Unternehmens verzeichnete in letzter Zeit einen bemerkenswerten Gewinn. Seit Jahresbeginn notiert das Papier rund 36 Prozent höher und erreichte heute ein neues 52 Wochen-Hoch bei 36,64 EUR. Auch hier unterstreichen die Geschäftszahlen die positive Entwicklung.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Spotify Technology S.A. Call HD9YTM 11,95 497,27 USD 373,21 USD 4,03 Open End DAX® Call HD818U 13,76 20181,00 Punkte 18814,37 Punkte 14,57 Open End DAX® Put HD270H 3,78 20181,50 Punkte 20534,60 Punkte 36,82 Open End DAX® Put HD3QLV 14,44 20181,50 Punkte 21615,73 Punkte 12,43 Open End DAX® Call HD9V3C 13,02 20188,00 Punkte 18894,23 Punkte 15,01 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.12.2024; 13:40 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Deutsche Telekom AG Call UG1092 0,23 30,525 EUR 36,00 EUR 138,34 18.06.2025 Mastercard Inc. Call HD4QSC 7,26 526,175 USD 520,00 USD 6,57 17.06.2026 Costco Wholesale Corp. Call HD5SS2 15,86 983,625 USD 960,00 USD 7,68 17.06.2026 Air Liquide SA Call HC7J7Q 0,25 160,30 EUR 181,818182 EUR 75,02 18.06.2025 Rheinmetall AG Call HD35XT 4,92 644,00 EUR 600,00 EUR 11,69 18.12.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.12.2024; 13:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Long HC3TKM 11,34 20163,50 Punkte 18018,20 Punkte 10 Open End DAX® Short HC977W 0,36 20164,00 Punkte 22018,59 Punkte -10 Open End MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 8,19 382,07 USD 249,03 USD 3 Open End DAX® Short HD75G2 0,36 20141,00 Punkte 21017,67 Punkte -20 Open End Rheinmetall AG Long HD367G 22,85 644,30 EUR 507,96 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.12.2024; 14:05 Uhr;

