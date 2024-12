IRW-News: First Phosphate Corp.: First Phosphate gibt positive Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für sein Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean, Quebec, Kanada, bekannt

IRW-PRESS: First Phosphate Corp.: First Phosphate gibt positive Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für sein Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean, Quebec, Kanada, bekannt

Saguenay, Quebec - 4. Dezember 2024 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich, die positiven Ergebnisse seiner vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche (das Konzessionsgebiet oder das Projekt) bekannt zu geben, das 75 km nordwestlich von Saguenay in der kanadischen Provinz Quebec liegt.

In der PEA wird die potenzielle Erschließung des Konzessionsgebiets mittels Tagebau für die primäre Produktion eines Phosphatkonzentrats und die sekundäre Gewinnung von Magnetit als Nebenprodukt empfohlen.

Höhepunkte (alle Dollarbeträge in kanadischen Dollar auf Basis einer 100-%-Eigentümerschaft am Projekt, sofern nicht anders angegeben):

- Das Projekt würde im Jahresdurchschnitt 900.000 t an aufbereitetem Phosphatkonzentrat mit einem P2O5-Gehalt von 40 % und 380.000 t Magnetit mit einem Gehalt von 92 % Fe2O3 während einer Lebensdauer der Mine von 23 Jahren produzieren.

- Das Projekt generiert einen internen Zinsfuß vor Steuern (IRR) von 37,1 % und einen Kapitalwert vor Steuern (NPV) von 2,1 Mrd. $ bei einem Diskontsatz von 8 % bei einem ungefähren 3-Jahres-Durchschnittsphosphatpreis plus einem Aufschlag für die Reinheit und einer potenziell sicheren Versorgungsquelle sowie einem 2-Jahres-Durchschnittsmagnetitpreis plus einem Aufschlag für die Reinheit.

- Das Projekt generiert einen internen Zinsfuß (IRR) von 33,0% nach Steuern sowie einen Kapitalwert (NPV) von 1,59 Mrd. $ nach Steuern bei einem Diskontsatz von 8%.

- Das Projekt würde in den Jahren 1 bis 3 einen Cashflow nach Steuern in Höhe von 700 Mio. $ generieren, was zu einer Amortisationszeit von 2,9 Jahren ab Produktionsbeginn führt. Der Cashflow vor Steuern in den Jahren 1 bis 3 beträgt 783 Mio. $ bei einer Amortisationszeit von 2,6 Jahren.

- Das Projekt profitiert von der angrenzenden asphaltierten Provinzstraße, der nahe gelegenen Stromleitung und dem ganzjährig zugänglichen Tiefseehafen von Saguenay, der etwa 85 km entfernt liegt. Die anfänglichen Investitionskosten (Initial CAPEX) für das Projekt sind auf 675 Mio. $ begrenzt.

- Bei den Berechnungen der PEA wurden angedeutete und vermutete Mineralressourcen verwendet.

- Das Projekt weist keine ausstehenden Lizenzgebühren oder Finanzierungsströme auf.

Wir sind mit den Ergebnissen und dem rechtzeitigen Abschluss dieser PEA sehr zufrieden. Die vorhandene lokale Infrastruktur hält unsere Investitionskosten niedrig, unsere Minengröße beherrschbar und unsere Minenökonomie robust, sagt John Passalacqua, CEO von First Phosphate. Unsere internen Pre-Feasibility-Arbeiten stehen ebenfalls kurz vor dem Abschluss und wir sind nun in der Lage, den Zeitplan für unsere Machbarkeitsstudie festzulegen.

FINANZIELLE ZUSAMMENFASSUNG DES BASISFALLS DER PEA (alle Dollarbeträge in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben, dargestellt auf Basis einer 100-%-Eigentümerschaft):

Kapitalwert vor Steuern (Diskontsatz von 8 %) $2,1 Mrd.

Kapitalwert nach Steuern (Diskontsatz von 8 %) $1,59 Mrd.

Interner Zinsfuß vor Steuern 37,1%

Interner Zinsfuß nach Steuern 33,0%

Amortisation nach Steuern 2,9 Jahre

Vorproduktionskapital $675 Mio.

Nachhaltiges Kapital $317 Mio.

Lebensdauer der Mine 23 Jahre

Durchsatz der Verarbeitungsanlage 18.000 tpd

Konzentratpreise

Phosphat (40% P2O5) $350/t USD

Magnetit (92% Fe2O3) $168/t USD

Wechselkurs CAD:USD $1,37 (0,73)

TECHNISCHE ZUSAMMENFASSUNG DER PEA

Lebensdauer der Mine 23 Jahre

Tonnage des Minenplans 150,5 Mio. t

Zufuhrgehalt der Verarbeitungsanlage

P2O5 5,76%

Fe2O3 10,32%

Abraumverhältnis (Taubgestein/Beschickung der Verarbeitungsanlage) 1,5:1

Betriebskosten (pro t Beschickung der Verarbeitungsanlage) $28,31

Auf die Grube beschränkte Mineralressourcenschätzung bei einem Cutoff-Gehalt von 2,5 % P2O5 (1-4)

Klassifizierung Zone Tonnen (M) P2O5 (%) P2O5 (kt) Fe2O3 (%) Fe2O3 (Mt) TiO2 (%) TiO2 (kt)

Angedeutet Mountain 9,3 8,19 758 9,95 0,9 3,23 299

Northern 32,2 6,00 1.934 10,91 3,5 3,33 1.073

Gesamt 41,5 6,49 2.692 10,69 4,4 3,31 1.372

Vermutet Mountain 6,8 8,57 584 10,34 0,7 3,68 251

Northern 44,3 6,98 3.090 11,14 50 3,26 1.442

Southern 162,9 5,63 9.177 10,85 17,6 3,73 6.080

Gesamt 214,0 6,01 12.851 10,89 23,3 3,63 7.773

Hinweis: P2O5 = Phosphorpentoxid, Fe2O3 = Eisenoxid, TiO2 = Titandioxid

1. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.

2. Die Schätzung der Mineralressourcen könnte erheblich von umwelttechnischen, genehmigungsbezogenen, rechtlichen, steuerrechtlichen, soziopolitischen, marketingbezogenen oder anderen relevanten Faktoren abhängig sein.

3. Die vermutete Mineralressource in dieser Schätzung ist weniger vertrauenswürdig als eine angedeutete Mineralressource und darf daher nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Vernünftigerweise ist davon auszugehen, dass der Großteil der vermuteten Mineralressource mit Fortdauer der Explorationen zu einer angedeuteten Mineralressource hochgestuft werden kann.

4. Die Mineralressourcen wurden mittels der Standards on Mineral Resources and Reserves, Definitions (2014) und der Best Practices Guidelines (2019) des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) geschätzt, die vom CIM Standing Committee on Reserve Definitions erstellt und vom CIM Council eingeführt wurden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77676/FirstPhosphate_031224_DEPRcom.001.jpeg

Der Minenplan sieht den Einsatz konventioneller Lkw-/Schaufelbagger-Tagebaumethoden vor, bei denen Lkws mit einer Kapazität von 90 t und Schaufelbagger mit einer Schaufelkapazität von 10 m³ zum Einsatz kommen. Der Tagebergbau wird über einen Zeitraum von 22 Produktionsjahren und sechs Monaten Vorabtragung erfolgen. Niedriggradige Mineralisierungen, die während der Lebensdauer der Mine auf Halde gelegt werden, werden für ein weiteres Produktionsjahr verarbeitet. Das mineralisierte Material wird mit Lkws zur nahegelegenen Aufbereitungsanlage transportiert, während das Abraumgestein in einer Anlage etwa 800 Meter südöstlich des Tagebaus gelagert werden soll. Es ist geplant, den abgebauten Tagebau mit 61 Mio. t Abraum zu verfüllen, wodurch die Menge, die an der Oberfläche gelagert werden muss, reduziert und proaktive Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden können. Der Abbau wird zunächst mit einer Rate von insgesamt 15 Mio. t pro Jahr (Mtpa) durchgeführt werden und einen Spitzenwert von 28 Mtpa erreichen - basierend auf den Anforderungen an die Beschickung der Verarbeitungsanlage und die Beseitigung des Abraums.

Die Beschickung der Verarbeitungsanlage ist in einer optimierten Teilmenge der in der obigen Tabelle aufgeführten Mineralressource enthalten. Der Tagebau enthält 150,5 Mio. t Zufuhr für die Verarbeitungsanlage (einschließlich bergbaulicher Verdünnung und Verlustfaktoren) mit durchschnittlich 5,76% P2O5, 10,32% Fe2O3. Die Beschickung der Verarbeitungsanlage steht mit 219 Mio. t Taubgestein und Deckgestein in Zusammenhang, was zu einem gesamten Abraumverhältnis von 1,5:1 während der Lebensdauer der Mine führt. Es ist zu beachten, dass alle Mineralressourcen, die für den Abbau infrage kommen, in den Klassifizierungen angedeutet und vermutet liegen.

Umfassende metallurgische Tests wurden bei SGS in Quebec City durchgeführt. Die Tests haben gezeigt, dass die Gewinnung von Phosphat und Magnetit relativ hoch und konstant ist. Der Schwerpunkt der jüngsten Tests lag auf der Stabilität des Kreislaufs und der Maximierung der Konzentratgewinnung. Elemente, die bei traditionellen operativen Betrieben auf der Basis von Sedimentphosphatvorkommen, die für Düngemittel verwendet werden, potenziell problematisch sind, spielen keine Rolle, da die Mineralressource Bégin-Lamarche auf einem sauberen Eruptivgestein beruht. Darüber hinaus lässt der geringe Schwefelgehalt vermuten, dass die Abraumhalden kein Umweltrisiko durch Säurebildung oder Metallauslaugung darstellen. Schließlich sind die Trockenschüttung der Abraumhalden und die Entsorgung des Abraums so konzipiert, dass eine Schließung möglich ist und keine Bedenken hinsichtlich Säureabfluss oder Metallauslaugung bestehen.

Anfängliche Investitionskosten (Mio. CAD)

Vorabtragung (Pre-Stripping) 6

Verarbeitungsanlage und Gebäude 262

Bergbaumaschinen (geleast) 23

Bergemanagementeinrichtung 29

Indirekte, EPCM- und Eigentumskosten 154

Standort-Infrastruktur 89

Rücklagen 112

Gesamtes Anfangskapital 675

Dauerhafte Kapitalaufwendungen während der Lebensdauer der Mine (Mio. CAD)

Abbau 100

Verarbeitungsanlage 63

Bergemanagementeinrichtung 39

Standort-Infrastruktur 45

EPCM 4

Wiederherstellung (Reclamation) 16

Rücklagen 50

Gesamte Kapitalaufwendungen 317

Betriebskosten während der Lebensdauer der Mine (CAD/t)

Abbaukosten pro abgebaute t Material (Taubgestein und 2,73

mineralisiertes

Material)

Abbaukosten pro t Anlagenzufuhr 6,71

Verarbeitungskosten pro t Anlagenzufuhr 12,56

Verwaltungskosten pro t Anlagenzufuhr 1,28

Berge- und Wassermanagement 3,45

Handhabung und Transport von Konzentrat 4,31

Gesamtkosten pro t Anlagenzufuhr 28,31

Der Projektstandort befindet sich auf dem angestammten Land der Pekuakamiulnuatsh Takuhikan First Nation, die den indigenen Völkern in diesem Gebiet bestimmte Rechte einräumt. First Phosphate erkennt die traditionellen Rechte der Ureinwohner an und akzeptiert, dass sie ihre vertraglichen Rechte zur Erhaltung ihrer kulturellen Identität und ihrer Bräuche ausüben. Am 9. April 2024 wurde ein formelles Kooperationsabkommen mit der Pekuakamiulnuatsh Takuhikan First Nation unterzeichnet, das die Möglichkeit vorsieht, dass sich die First Nation finanziell an der Bergbautätigkeit und anderen damit verbundenen nachgelagerten Einrichtungen beteiligt, die von First Phosphate entwickelt werden sollen.

Qualifizierte Sachverständige

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen über First Phosphate wurden von Gilles Laverdière, P.Geo. VP Exploration von First Phosphate und Eugene Puritch, P.Eng., FEC, CET President von P&E Mining Consultants Inc. geprüft und genehmigt. Die Herren Laverdière und Puritch sind qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure of Mineral Projects. Herr Puritch ist eine von First Phosphate unabhängige Person.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FSE: KD0) ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-(LFP)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate hat sich verpflichtet, mit hohem Reinheitsgrad, auf verantwortungsvolle Art und Weise und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate ist der Besitzer und Entwickler des Konzessionsgebiets Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec, das aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein besteht, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne störende Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

Über P&E Mining Consultants Inc.

P&E wurde im Jahr 2004 gegründet und bietet geologische und bergbautechnische Beratungsberichte, technische Berichte über Mineralressourcenschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen sowie vorläufige Machbarkeitsstudien. P&E ist mit großen, in Toronto ansässigen Beratungsunternehmen verbunden, um Machbarkeitsstudien im Rahmen von Joint Ventures durchzuführen. Die Erfahrung von P&E umfasst über 450 technische Berichte gemäß NI 43-101, einschließlich der Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 für Bégin-Lamarche von First Phosphate, die im Oktober 2024 abgeschlossen wurde.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Bennett Kurtz

Chief Financial Officer

bennett@firstphosphate.com

Tel: +1 (416) 200-0657

Investor Relations: investor@firstphosphate.com

Media Relations: media@firstphosphate.com

Webseite: www.FirstPhosphate.com

Folgen Sie First Phosphate:

Twitter: https://twitter.com/FirstPhosphate

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphate/

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die als zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. In einigen Fällen, aber nicht unbedingt in allen, können zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, zielt ab, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, eine Gelegenheit besteht, ist positioniert, schätzt identifiziert werden, beabsichtigt, geht davon aus, erwartet oder geht nicht davon aus oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, werden oder werden ergriffen, eintreten oder erreicht werden und andere ähnliche Ausdrücke. Darüber hinaus handelt es sich bei den Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, um zukunftsgerichtete Aussagen, die u.a. Folgendes beinhalten die geplanten Explorations- und Produktionsaktivitäten des Unternehmens; die Konzessionsgebiete und die Zusammensetzung des gewonnenen Phosphats; die Pläne des Unternehmens für eine vertikale Integration in die nordamerikanischen Lieferketten; die Berechnung der Mineralressourcen des Projekts und die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Gewinnung von Mineralien aus dem Projekt; das prognostizierte jährliche Produktionsprofil aus dem operativen Betrieb; die Betriebskosten während der Lebensdauer der Mine; der Durchsatz der Verarbeitungsanlage und die durchschnittlichen Gehalte; die prognostizierte Wirtschaftlichkeit des Projekts, einschließlich Gesamtumsatz, Prämien, Gewinnspannen, Steuern, durchschnittliche Jahresproduktion; der Kapitalwert des Projekts; der interne Zinsfuß des Projekts; die Amortisationsdauer des Projekts, der durchschnittliche jährliche freie Cashflow, die Stückkosten während der Lebensdauer der Mine, die prognostizierte Lebensdauer der Mine, das gesamte Anfangsinvestitionskapital und die laufenden Investitionskosten; und das Projektdesign, einschließlich des Standorts der Abraumbewirtschaftungsanlage, der Verarbeitungsanlage, des Infrastrukturbereichs, der Haldenbereiche, der Sanierungspläne und der vorgeschlagenen Abbau- und Transportpläne.

Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig hält, die sich jedoch als falsch erweisen können, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der verschiedenen Annahmen, die hier und in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens, einschließlich des Basis-Kurzprospekts vom 5. Juni 2024, dargelegt sind, sowie: dass es keine wesentlichen Störungen gibt, die die Aktivitäten des Unternehmens beeinträchtigen, oder dass es nicht möglich ist, auf die erforderlichen Projektinputs zuzugreifen; dass die Genehmigungen und die Erschließung des Projekts den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; dass die aktuellen Mineralressourcenschätzungen des Unternehmens und die Ergebnisse der metallurgischen Tests korrekt sind; dass bestimmte Preisannahmen für P2O5 und Fe2O3; dass die Inflation und die Preise für die projektbezogenen Annahmen in etwa den erwarteten Niveaus entsprechen; und dass die Beziehungen des Unternehmens zur Pekuakamiulnuatsh Takuhikan First Nation und anderen indigenen Parteien den Erwartungen des Unternehmens entsprechen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Chance erfolgreich ist, wirtschaftlich tragfähig ist, rechtzeitig oder im Rahmen des Budgets abgeschlossen wird oder dem Unternehmen nennenswerte Einnahmen, Einsparungen bzw. Gewinne einbringt. Darüber hinaus werden dem Unternehmen bei der Verfolgung einer bestimmten Chance Kosten entstehen, die erheblich sein können. Diese Faktoren und Annahmen stellen keine erschöpfende Auflistung der Faktoren und Annahmen dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und sollten, obwohl sie sorgfältig geprüft werden sollten, in Verbindung mit den Risikofaktoren betrachtet werden, die in den anderen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen und amerikanischen Wertpapierbehörden eingereicht wurden, einschließlich und ohne Einschränkung des Abschnitts Risk Factors der Lagebericht (Management Discussion & Analysis) des Unternehmens vom 23. Oktober 2024 und des Jahresberichts auf Formblatt 20-F vom 8. Juli 2024, die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen oder Angaben angegebenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung können auch einen Finanzausblick im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Ein Finanzausblick beinhaltet Aussagen über die voraussichtliche finanzielle Leistung, die Finanzlage oder den Cashflow des Unternehmens und basiert auf und unterliegt den in dieser Pressemitteilung angeführten Annahmen über zukünftige wirtschaftliche Bedingungen und Handlungsweisen sowie den Risikofaktoren in Bezug auf einen solchen Finanzausblick. Diese Annahmen beruhen auf der Einschätzung der Geschäftsleitung zu den derzeit verfügbaren relevanten Informationen, und jeder in dieser Pressemitteilung enthaltene Finanzausblick soll dem Leser helfen, die aktuellen Erwartungen und Pläne des Unternehmens für die Zukunft zu verstehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in einen Finanzausblick für andere Zwecke oder unter anderen Umständen möglicherweise nicht angemessen ist und dass die oben beschriebenen Risikofaktoren oder andere Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von einem Finanzausblick abweichen. Die tatsächlichen Ergebnisse des operativen Betriebs des Unternehmens werden wahrscheinlich von den in den Finanzprognosen genannten Beträgen abweichen, und diese Abweichungen können erheblich sein.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77676

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77676&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA33611D1033

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.