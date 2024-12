VW-Finanzchef: Dividende sinkt im Gleichschritt mit Gewinn

(Reuters) - Volkswagen will wegen des sinkenden Gewinns für dieses Jahr eine geringere Dividende zahlen.

Das Ergebnis je Aktie sei um ein Drittel gesunken bis Ende September, die Dividende würde entsprechend niedriger ausfallen, sagte Finanzchef Arno Antlitz am Donnerstag bei einer Konferenz der Investmentbank Goldman Sachs in London. Der Konzern halte zugleich an seiner Richtschnur fest, 30 Prozent des Nettoergebnisses an die Aktionäre auszuschütten. Für das Gesamtjahr erwarten Analysten nach Daten von LSEG einen Rückgang des Ergebnisses je Aktie um 26 Prozent und eine entsprechend sinkende Dividende von 6,75 Euro je Anteilsschein.

Antlitz bekräftigte, dass es bei Europas größtem Autobauer wegen wachsender Konkurrenz an einem schrumpfenden Markt zu Werksschließungen und Personalabbau kommen könnte. "Heute sind unsere Werke nicht wettbewerbsfähig", sagte er. "Ohne Verbesserung der Effizienz und Leistung können wir das derzeitige Beschäftigungsniveau nicht halten." Die Produktivität müsse steigen, die Arbeitskosten müssten sinken. Diskussionen über die Schließung von Fabriken seien daher unvermeidlich.